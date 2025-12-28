Todas las claves de las obras del campo del Sevilla: se amplían los asientos y se queda el mosaico del escudo

Cuenta atrás para el nuevo Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 55.000 espectadores, más de 300 millones de euros y una plaza exterior. César Azcárate, del estudio IDOM, ya visualiza el futuro estadio del Sevilla FC. El creador de otros campos como San Mamés, del Monumental de Buenos Aires, el Ciutat de Valencia y La Cerámica será también el responsable de hacer realidad los sueños de los aficionados sevillistas.

Las obras se extenderán durante dos años, y la idea es que comiencen en el verano de 2027, tiempo en el que el club rojiblanco tendrá que trasladarse, como ha hecho el Betis, a La Cartuja. El proyecto plantea un aumento de la capacidad del estadio con la creación de 12.000 nuevos asientos. Además, contará con una cubierta única, que supera la superficie del campo para dar sombra a una plaza exterior en la zona sur.

El Sevilla contará con una fachada con terraza que, como ocurre en el caso del equipo rival, espera aumentar los usos de las instalaciones más allá de los partidos del primer equipo. Azcárate ha apuntado a El Correo de Andalucíaque, a día de hoy, los estadios "son solamente instalaciones que sirven cada 15 días para jugar al fútbol". Su objetivo es ir más allá y que el campo sea un edificio más de la ciudad.

Ampliar los servicios de ocio

Ocio y convivencia vecinal. Esas son las premisas sobre las que está inspirado el planteamiento del club y Azcárate. Para conseguirlo, trabajan en un proyecto abierto a la ciudad y que permita distintos tipos de uso. Incluso la sala de prensa podrá utilizarse como un pequeño auditorio. Además, se aumentarán los espacios de Hospitality y confeccionar el museo de una forma determinada.

El proyecto terminará de definirse a principios del próximo año. Será a partir de entonces cuando comience a redactarse el proyecto con el que el arquitecto espera que los aficionados se sientan como en "su casa de antes, pero mucho mejor". A partir de este momento podrá licitarse el proyecto para que las obras comiencen sin demoras. Una vez terminado se decidirá si se estrena en la temporada 2029-2030 o se aplaza.

Las primeras imágenes que recrean el futuro estadio han causado sensación entre aficionados propios y rivales. Aun así, todavía queda que el club rojiblanco e IDOM trabajan mano a mano con el Ayuntamiento de Sevilla para que los bocetos se puedan convertir en realidad. Con todo, el objetivo del club está claro: la esencia del Sánchez-Pizjuán tiene prevalecer. Este es un punto básico para el Sevilla que IDOM confía en cumplir.

Una colaboración estrecha con el club

El club ha pedido mantener el funcionamiento del día a dia de la entidad. Todo esto tiene que quedar plasmado posteriormente en los planos. Antes de comenzar a trabajar en el diseño del futuro campo, la firma trabajo y estudio en profundidad el actual para poder adaptarse. Eso sí, el Sevilla ha tenido una petición especial: no puede desaparecer el mosaico del escudo, que estará ubicado tras el palco de honor del nuevo estadio.

Entre los puntos claves también está el diseño de un tour por las instalaciones para que los socios puedan conocerlo desde dentro. La idea es separar los distintos espacios para que no estén todos juntos y puedan encadenarse. Esto supondrá un trabajo aún más estrecho con el club del que han mantenido hasta ahora. Además, el club podrá opinar sobre los distintos avances tanto de los dibujos como de la propia obra.

Un estadio innovador, de referencia internacional y ejemplo de los estadios de nueva generación, heredero de los valores tradicionales del Sevilla FC. Así lo han definido desde la entidad de Nervión, que confía en que esta nueva modalidad de campo permita promover actividades y generar beneficios durante todo el año. Todo para convertirse en un motor económico del barrio.