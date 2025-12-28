La empresa Pagés se retira tras casi 100 años de la Maestranza: "Gracias Sevilla"

La histórica Empresa Pagés cerrará el próximo 31 de diciembre casi cien años al frente de la Plaza de Toros de la Real Maestranza sin comunicado oficial ni rueda de prensa, únicamente con un simple "Gracias Sevilla" a través de sus redes sociales.

Pocas instituciones culminan un legado de casi 100 años sin una sola declaración pública ni una comparecencia de despedida. En otros ámbitos, como el fútbol, este tipo de finales suelen ir acompañados de homenajes, preguntas resueltas y emoción compartida. En el mundo del toro, sin embargo, las despedidas pueden ser tan sobrias como definitivas.

Así será la de la Empresa Pagés, que pondrá fin a su histórica etapa en las oficinas de la Maestranza el próximo 31 de diciembre, con la nueva etapa de José María Garzón y su empresa Lances de Futuro.

Una vida entera ligada al coso del Baratillo

Han sido prácticamente 93 años dedicados a la gestión de la plaza sevillana, con aciertos y errores, pero siempre con la intención —según defendían desde la empresa— de mantener la categoría que merece un coso único, enclavado en el Paseo de Colón.

Uno de los grandes aciertos de esta temporada fue la apuesta por la retransmisión en abierto a través de Canal Sur Televisión y potenciar las redes sociales. Una decisión que amplificó el impacto mediático de la Feria y de los festejos, aunque en los últimos años ese alcance se haya visto mermado por la escasa promoción del toreo en otros sectores de la sociedad.

Plaza de toros de la Real Maestranza / Jorge Jiménez / ECA

El pleito del IVA del Museo Taurino

Los tiempos cambian y el mundo del toro no es ajeno a esa transformación. Sevilla se ha consolidado como una ciudad eminentemente turística, con miles de visitantes diarios. Precisamente, esa realidad ha sido clave en el conflicto que ha desembocado en la ruptura.

La alta rentabilidad del Museo Taurino y de las visitas guiadas a la plaza, uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, se convirtió en el principal foco de tensión entre la empresa y la Real Maestranza.

A ello se suma el conocido pleito judicial por el IVA del museo taurino, en el que se reclamaban seis millones de euros. Pese a ello, dentro de la propia empresa pocas voces auguraban un final tan abrupto.

De hecho, durante la rueda de prensa de presentación de los carteles de la temporada, una pregunta sobre la continuidad de Pagés en la plaza generó malestar entre algunos maestrantes, al considerar que “ese tema no venía a cuento en febrero”, según pudo comprobar El Correo de Andalucía. La decisión, aseguraban entonces, se tomaría a final de temporada. Y así fue.

El anuncio de Garzón que lo cambió todo

El pasado sábado 22 de noviembre todo saltó por los aires. La reunión de la Junta de la Real Maestranza, celebrada en las oficinas del Paseo de Colón, trajo consigo la noticia bomba para el mundo taurino.

Alrededor de las 14:00 horas, un escueto correo electrónico a los medios anunciaba al nuevo empresario: “La Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha designado José María Garzón como nuevo empresario de la plaza de toros de Sevilla para los próximos cinco años”.

La noticia no sentó nada bien a la Empresa Pagés. Preguntados por este periódico, rehusaron hacer cualquier tipo de declaración, optando por el silencio absoluto.

Un adiós sin palabras

La última aparición pública de los responsables de Pagés tuvo lugar el 6 de noviembre, durante la entrega del cheque a las hermandades de San Bernardo y del Amor, correspondiente a lo recaudado en el festival celebrado en octubre. Desde entonces, ninguna palabra más.

Así se cierra, con un escueto mensaje en redes sociales, una de las etapas más largas e influyentes de la historia reciente de la Maestranza. Un adiós silencioso para casi 90 años de gestión y de un legado taurino en el albero de la Maestranza.