No te quedes sin entradas para Don Omar en Sevilla: a qué hora salen y cómo comprarlas

Don Omar actuará en Sevilla el 18 de julio de 2026 y las entradas para esta esperada cita con el reguetón ya tienen fecha y hora de salida. Los tickets para ver al denominado Rey del Reguetón se pondrán a la venta este lunes, 29 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en una convocatoria que apunta a convertirse en una carrera contrarreloj para los fans.

La venta se realizará exclusivamente online a través de la web oficial del festival, cookmusicfest.es, y también mediante la plataforma vivaticket.es, canales oficiales habilitados por la organización para la compra de entradas.

Cartel del concierto de Don Omar en Sevilla, el 18 de julio de 2026, en una edición especial del Cook Music Fest. / COOK MUSIC FEST / Europa Press

Alta demanda desde el primer minuto

Desde el Cook Music Fest recomiendan acceder con antelación a las plataformas de venta, ya que se espera una altísima demanda desde el inicio, después del éxito arrollador de la única fecha anunciada previamente en España. En el concierto de Tenerife, Don Omar agotó más de 40.000 entradas en poco más de una hora, dejando a miles de seguidores sin localidad.

Ese fenómeno ha llevado a confirmar esta segunda actuación en el país, con Sevilla como ciudad elegida y el Estadio La Cartuja como escenario, consolidando a la capital andaluza como uno de los grandes referentes musicales del verano de 2026.

Precios, tipos de entradas y condiciones de compra

El Cook Music Fest sacará a la venta diferentes tipos de entradas y ubicaciones dentro del estadio, con precios que arrancan desde los 60,50 euros, gastos de gestión incluidos. Además, se ha establecido un límite máximo de seis entradas por comprador, una medida destinada a facilitar el acceso al mayor número posible de fans y a frenar la reventa.

En cuanto al acceso de menores, los menores de 16 años solo podrán asistir acompañados por padre, madre o tutor legal. Asimismo, todos los asistentes menores de 18 años deberán descargar y presentar la autorización oficial de acceso de menores, disponible en la web del festival, correctamente cumplimentada junto a su entrada el día del concierto.

Un regreso histórico de Don Omar a España

El regreso de Don Omar a España en 2026 se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Con más de 25 años de trayectoria, el artista puertorriqueño —considerado el Rey del Reguetón— ha marcado a varias generaciones con himnos como Danza Kuduro, Dile, Salió el sol, Ojitos chiquitos o Dale Don Dale.

Para su actuación en Sevilla, el artista prepara un show de gran formato, similar al anunciado para Tenerife, que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada. El evento contará además con artistas invitados, cuyos nombres se darán a conocer en las próximas semanas.

Con esta segunda fecha confirmada, Don Omar se consolida como uno de los grandes protagonistas del verano musical de 2026, con Sevilla y el Estadio La Cartuja listos para acoger una de las noches más esperadas por los amantes del reguetón en España.