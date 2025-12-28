Cuenta atrás para la Feria de Sevilla 2026: arranca el montaje de las casetas en el Real de Los Remedios

Cuando 2025 aún no ha tocado a su fin ni los Reyes Magos han llegado a los hogares sevillanos para dejar sus regalos, la ciudad ya se prepara para la primavera de 2026. Será en la noche del 20 de abril cuando el Alumbrado dará el pistoletazo de salida a una nueva Feria de la que ya se están montando las primeras casetas.

Las obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el cubrimiento y ornamentación de las casetas ya han arrancado. La compañía encargada de realizar estos trabajos es Heliopol (empresa constructora de la sevillana Rusvel), que resultó adjudicataria, el pasado 15 de diciembre, de este contrato, cuyo montante supera los 465.000 euros (sin incluir impuestos).

Nuevos titulares de casetas

Una Feria de Abril que este año contará con nuevos titulares en al menos ocho casetas, ya que este es el número de las que no han presentado la solicitud dentro del plazo abierto por el Ayuntamiento en la primera quincena de noviembre.

Fiestas Mayores ha recibido 1.049 solicitudes presentadas por adjudicatarios del pasado año, que tienen que efectuar el pago de las tasas, una fase en la que podría ampliarse el número de casetas que se queden sin licencia.

El siguiente paso: el primer tubo de la portada

Otro de los momentos más simbólicos para los feriantes se producirá en las próximas semanas, con la ceremonia de colocación del primer tubo de la portada. Este año, la puerta al Real de Los Remedios es obra de Davide Gambini , que fusiona en su propuesta el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con el cenador de Carlos V, situado en el Real Alcázar.

Según explicaba en el anuncio del proyecto ganador su autor, la propuesta une dos dimensiones: "La vocación internacional y moderna de Sevilla, reflejada en la Exposición de 1929, y la memoria histórica y poética de un enlace real que convirtió a esta ciudad en protagonista de Europa". Y como elemento más destacado, la altura del cuerpo central, que es superior a la de las torres laterales, "algo que no se hacía desde 2019 y que otorga una monumentalidad serena y armónica al conjunto".

La ampliación pendiente

Otro de los temas que estará planeando sobre la próxima edición de la Feria de Abril es su futura ampliación. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha inclinado a que sea una realidad en 2027, cuando el Real contaría con unas 220 casetas más. De hecho, apuntaba a que las obras podrían comenzar el próximo año.

En cualquier caso, Sanz reconocía en un foro organizado el pasado mes de septiembre por El Correo de Andalucía, que el Consistorio necesita primero llegar a un acuerdo con el Gobierno, ya que los terrenos en los que se realizará la ampliación son de propiedad estatal.

El pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Local encomendó a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la tramitación del 'Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras'. Sobre la mesa del Gobierno de Sanz ya hay una propuesta al menos, la presentada por las empresas Martín Casillas, Carmocon y Esasur.