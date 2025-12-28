El Heraldo Real vuelve a Los Remedios: recorrido, horario y todos los detalles

La ilusión de la Navidad volverá a tomar las calles de Los Remedios este lunes 29 de diciembre, con la celebración del V Heraldo Real del barrio, una cita ya consolidada que permitirá a los más pequeños —y no tan pequeños— entregar sus cartas a los Reyes Magos de Oriente a través de su emisario real.

La comitiva pondrá en marcha su recorrido a partir de las 17:30 horas, con salida desde las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil e Industrial, aunque la tarde comenzará antes con uno de los momentos más esperados: la entrega simbólica de las llaves de la ciudad al Heraldo Real por parte del alcalde, a las 17:00 horas.

Un recorrido lleno de ilusión para todo el barrio

Se espera una alta participación de familias, niños y vecinos, que saldrán al encuentro del Heraldo Real para vivir una jornada marcada por la fantasía, la música y la alegría previa a la llegada de Sus Majestades de Oriente. Desde la organización destacan la importancia de mantener durante todo el recorrido un comportamiento ejemplar, acorde al significado del acto.

La puntualidad será clave debido al elevado número de participantes que formarán parte del cortejo, uno de los más numerosos de los últimos años en el barrio. Desde la organización lo resumen con un mensaje claro: el objetivo principal del Heraldo Real de Los Remedios es disfrutar, contagiar ilusión y vivir la Navidad con la misma emoción que los más pequeños, en una tarde pensada para el barrio y para mantener viva la magia de estas fechas.

Horarios y datos clave del Heraldo de Los Remedios

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025

Lunes 29 de diciembre de 2025 Entrega de llaves al Heraldo: 17:00 horas

17:00 horas Salida del cortejo: 17:30 horas

17:30 horas Lugar de salida: Instalaciones deportivas del Círculo Mercantil e Industrial

Instalaciones deportivas del Círculo Mercantil e Industrial Actitud durante el recorrido: Ilusión, alegría y comportamiento ejemplar

Quién es el Heraldo de Los Remedios

El Heraldo Real de Los Remedios de este año será Julián García de la Borbolla González, sevillano y profundamente vinculado al barrio desde su infancia. Llegó a Los Remedios con apenas cuatro años y ha residido en él toda su vida, creciendo entre la calle Santa Fe y Virgen de Luján, donde dio sus primeros pasos antes de formarse en el Colegio de los Padres Blancos. Casado con Enriqueta Mauri Alarcón, también vecina del barrio, es padre de cinco hijos y abuelo de tres nietos, una circunstancia que refuerza aún más su estrecho vínculo familiar y sentimental con esta zona de la ciudad.

Empresario y directivo, ha desarrollado su trayectoria profesional en compañías como Prodiel, Green Tie Capital y, en la actualidad, en la multinacional Shell, donde ocupa un cargo de responsabilidad en el área de energías renovables. Comprometido con la vida social y cultural de Sevilla, es socio del Real Círculo de Labradores y ha estado estrechamente ligado al Real Betis Balompié, formando parte de la Comisión Oficial del Centenario y presidiendo la Fundación Heliópolis. En 2011 fue designado Heraldo de Sevilla, protagonizando uno de los actos más emblemáticos de la Navidad hispalense, un papel que ahora vuelve a asumir con especial emoción en el barrio que lo vio crecer.

Beduinos del Heraldo Real de Los Remedios recogiendo las cartas de los pequeños / Jorge Jiménez / ECA

Convocatoria para los participantes del cortejo

Las personas que formen parte del cortejo deberán acudir a la citación a las 15:00 horas, dentro de las instalaciones del Círculo Mercantil. El acceso estará restringido exclusivamente a quienes cuenten con credencial oficial y DNI, siendo obligatoria la puntualidad ante la gran participación prevista.

Todos los integrantes del cortejo deberán cumplir estrictamente las normas establecidas por la organización. Será obligatorio portar la acreditación y el DNI de forma visible, así como vestir el atuendo beduino completo, que incluye pantalón, camisa, cinturón, capa, turbante, elástico de cabeza y zurrón, además de guantes negros de algodón. Los participantes deberán acudir ya maquillados desde casa y perfectamente ataviados a la hora de la citación.

Durante el recorrido, se deberán seguir las indicaciones de los organizadores y voluntarios, identificados por su capa azul oscuro, respetando en todo momento la ubicación asignada dentro del desfile. Al finalizar, será obligatorio devolver la ropa completa junto con la credencial en el lugar y día asignados para cada tramo.