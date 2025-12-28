Un milagro para Celeste: la niña sevillana con parálisis cerebral que podrá caminar gracias a un traje terapéutico

Los padres de Celeste, Ester y Cristian, han movido cielo y tierra para que su hija, que tiene parálisis cerebral, pueda tener un traje terapéutico -denominado Exopulse- que le haga más fácil el día a día. Este sistema le permite relajar los músculos y activar aquellos que no puede mover por sí sola. En definitiva, "que pueda llegar a caminar".

Este neopreno está compuesto por 58 electrodos que le da pequeñas descargas eléctricas no dañinas e indoloras. La alternativa es pinchar a Celeste la toxina botulínica cada 3 o 6 meses, lo que requiere de su entrada en quirófano y dormirla cada vez que lo haga.

Además, "si esa toxina se pone muchas veces, el cuerpo crea anticuerpos, porque llegaría el día en que no le hiciera efecto", lamenta su madre en la publicación que incluye la campaña para recaudar fondos que ha lanzado a través de la `plataforma GoFundMe.

"Le hicimos una prueba y fue como magia para Celeste, por eso os pido vuestra ayuda porque necesitamos tener el traje en casa para su día a día", señala.

Solidaridad ciudadana

Su pueblo, Las Cabezas de San Juan, se ha volcado para que este sueño se cumpla, aunque también muchas personas, desde otros puntos de la geografía española, han aportado fondos para ayudar a esta niña sevillana.

Gracias a la solidaridad ciudadana, ya han conseguido el montante suficiente para hacerse con este traje. De hecho, en una publicación realizada por su madre en Facebook, agradece la ayuda recibida y garantiza que todo el dinero que sigan recaudando irán destinados a terapias que necesita Celeste, "ya que por desgracia valen muchísimo dinero".

Ayuda para otros tratamientos

En este sentido, apunta a tratamientos como Therasuits o Equinoterapia, que, en algunos casos, se prestan fuera de Sevilla, lo que conlleva gastos extra para alojamiento, lamenta. Además, este dinero también servirá para aliviar la carga de la compra de zapatos especiales que necesita Celeste para sus férulas o para los desplazamientos que casi a diario tienen que afrontar para las terapias que la pequeña recibe en hospitales.

"Gracias a todos por habernos devuelto la alegría y la magia a casa: cada pasito que Celeste dé será gracias a todos vosotros", escribe en la red social.