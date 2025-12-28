La llegada de Pilatus a Carmona avanza con el impulso de la subestación eléctrica del Parque Logístico

Uno de los principales escollos que encontró Pilatus a la hora de instalarse en el Parque Logístico de Carmona -lugar elegido por la multinacional suiza para la ubicación de su primera fábrica en España- fue el referido a la falta de suministro eléctrico.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado dos contratos para ejecutar las obras de una subestación eléctrica en el Parque Logístico de Carmona. Concretamente, AVRA ha ofertado el proyecto y la ejecución de los trabajos, con un presupuesto de 6.189.213 euros, además del servicio de asistencia técnica, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras, licitado por 198.840 euros.

Pasos anteriores

Ya en los últimos meses se han dado pasos decisivos para garantizar el aterrizaje de la compañía en este emplazamiento. El primero, ideado por Endesa, que se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida. Mientras tanto, Pilatus opera en Alcalá de Guadaíra, donde ya fabrica componentes, como aeroestructuras y cableados, para su modelo PC-24 y también incorporará los del PC-12

Y es que en las inmediaciones del parque logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.

Adquisición de los suelos

Después vino la adquisición de los suelos por parte de la compañía suiza. La compañía aeronáutica fue la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona, esto es, los que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación.

Sumando la edificabilidad de las dos parcelas adquiridas, se podría construir una nave de más de 58.200 metros cuadrados.

Nuevo contrato de Fomento

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado la inversión del Gobierno andaluz para reforzar un sector estratégico para la economía andaluza. “La dotación de suministro eléctrico para la segunda fase del Parque Logístico de Carmona consolidará este espacio como nodo aeroespacial en Europa”, ha subrayado Díaz en una nota de prensa, al tiempo que ha considerado que este enclave supondrá “un impulso para la economía andaluza y para la creación de puestos de trabajo”.

A través de esta actuación, la Consejería de Fomento dotará de suministro eléctrico a la segunda etapa del Plan Parcial del Parque Logístico. El contrato abarca la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un plazo de 20 meses para acometer estos trabajos.

Por un lado, se ha acordado la ejecución de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación y reforma de las redes existentes por parte de la compañía encargada de la distribución de energía eléctrica, E-distribución. También se han establecido acuerdos con el resto de los propietarios para la reordenación de las infraestructuras eléctricas en la zona, y se ha suscrito un convenio para la distribución de los trabajos y los costes necesarios con el fin de culminar el Parque Logístico.