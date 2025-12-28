El prestigioso restaurante de Sevilla que ha enamorado a Alejandro Amenábar: "Encantadores"

La gastronomía sevillana se ha convertido en uno de los principales atractivos y emblemas de la provincia, que se ha situado como uno de los destinos de obligada visita para los amantes de la cocina de calidad. Un territorio que conquista a base de buen producto, guisos tradicionales y platos caseros a todo tipo de personalidades y visitantes, como ha sido el caso del cineasta Alejandro Amenábar.

El director de cine, guionista y compositor hispano-chileno visitó el pasado mes de septiembre la capital de Sevilla para presentar su trabajo 'El cautivo', su nuevo largometraje, en el que narra el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel.

El restaurante de Sevilla al que ha acudido Amenábar

Y para aprovechar su estancia en la ciudad, Amenábar y parte del equipo de la película acudieron a uno de los restaurantes más emblemáticos y reconocidos de Sevilla: Lalola de Javi Abascal.

Se trata de un restaurante cuya calidad gastronómica ha sido distinguida con un Solete de la Guía Repsol y el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin.

Un restaurante en un patio histórico del siglo XVIII

Este emblemático establecimiento se encuentra en un patio histórico del siglo XVIII, dentro del Hotel Palacio One Shot Conde de Torrejón, que se sitúa en pleno corazón del casco histórico de la ciudad, en la calle Marco Sancho.

Un restaurante al que acudieron Amenábar y su equipo para disfrutar de su cocina tradicional con toques actuales, y en el que pudieron degustar algunos de sus platos más emblemáticos, como su ensaladilla Lalola, las croquetas de puchero y sus buñuelos de bacalao con papada y caviar, así como uno de sus principales atractivos: sus carnes.

"Fueron encantadores", señalaron desde el propio restaurante a ABC sobre la visita del director de cine a su emblemático local.

Otros rostros conocidos que han acudido a Lalola

Pero Amenábar no es el primer, ni único, personaje reconocido que ha querido probar la extensa carta de Lalola, sino que en sus mesas se ha podido ver a todo tipo de personalidades, como Manuel Carrasco, Carlos Herrera, Maribel Verdú o Rodrigo Sorogoyen, entre otros muchos.

Todos ellos y el resto de su clientela pueden disfrutar de la carta creada por el chef Javier Abascal, basada en la cocina ibérica con una visión "creativa y actualizada de la tradición".

En ella, destaca como hilo conductor el producto y la selección de la "mejor material prima".

Un menú degustación "100% ibérico"

Así, cuenta con una amplia variedad de platos y especialidades que ofrecen "una experiencia gastronómica ibérica y única en Sevilla", así como un menú degustación "100% ibérico".

Con este menú, los clientes podrán probar aperitivos como la tartaleta de vieira y emulsión ibérica, la croqueta de morcón y corteza o el embutido ibérico.

A esto le seguirán sus entrantes, como la choco-calabaza-panceta, los raviolis de pringá y caviar, y el guiso con legumbres-ibérico-huerta.

Menú del restaurante de Sevilla que ha visitado Amenábar

Tras esto, será el momento de los dos principales: la "mar de ibéricos" y el ibérico-hummus-pimiento. Y para completar la degustación, el restaurante ofrece dos postres diferentes, la piña-jamón-naranja y el arroz con leche-chai massala-torrezno.

El menú degustación en su conjunto se puede degustar por 65 euros por persona, aunque este precio no incluye las bebidas, que tienen que ser abonadas por separado.