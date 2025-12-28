Más de 45 millones para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero: Transportes publica la licitación

Un paso más para avanzar en uno de los tramos clave y especialmente complejo para el cierre de la circunvalación de la SE-40, una de las infraestructuras más reclamadas en la provincia de Sevilla: la conexión entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, con un presupuesto de 45,1 millones de euros (IVA incluido).

Según ha informado el departamento que dirige Óscar Puente, próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación de este contrato, que ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros.

Esta actuación, ha aclarado el Ministerio, es la primera derivada del proyecto de trazado entre Dos Hermanas y Coria del Río de la SE-40 por más de 688 millones de euros, que ya ha sido aprobado.

Virtualización de pasarela peatonal y ciclista sobre la SE-40 en el enlace Dos Hermanas - El Copero / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Un proyecto en tres fases

Y es que, dada la envergadura y complejidad de este proyecto de trazado, su ejecución se ha estructurado en tres fases diferenciadas con el fin de optimizar su desarrollo. La primera de ellas corresponde al tramo comprendido entre Dos Hermanas (en el enlace ya existente entre la A-4 Sur y la propia SE-40) y el (futuro) enlace de El Copero, que se construirá en el marco del presente contrato licitado.

La fase dos se refiere al tramo que discurre entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058, dando servicio a los municipios de Palomares y Coria del Río. Por último, se sitúa el corredor verde, un gran parque periurbano y corredor ecológico que se extenderá sobre los ríos Guadalquivir y Guadaíra, configurando un entorno natural de referencia entre Coria del Río y Dos Hermanas, destinado al disfrute ciudadano y a actividades de ocio en plena naturaleza.

Enlace SE40 -Dos Hermanas - El Copero / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

1,2 kilómetros de trazado

El nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro Enlace de El Copero tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4). Por otra parte, conectará con el futuro tramo de la fase 2 (entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058).

El trazado tendrá cinco carriles (cuatro para vehículos) en la mayor parte del recorrido además de las nuevas conexiones. El tramo dispondrá de un enlace tipo diamante con pesas para el acceso desde la SE-40 a la Base Militar de El Copero y al Puerto de Sevilla, incluyendo además la restitución del vaciadero del Puerto.

Para su ejecución se llevarán a cabo una serie de nuevas infraestructuras como dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir, un paso inferior de 66 metros de longitud, una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista, y tres muros.

Por otra parte, se finalizará el viaducto de la SE-40 sobre el Guadaíra aguas abajo, ejecutado en parte en las obras del tramo anexo entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

Itinerarios ciclistas y peatonales

El nuevo tramo de la SE-40 está diseñado también para garantizar la movilidad peatonal y ciclista entre los municipios conectados por la nueva infraestructura viaria. De esta forma, el primer tramo que llega hasta El Copero incorpora una pasarela y un paso inferior que facilitan el tránsito peatonal y ciclista.

Con esto se contribuye a la conexión peatonal y ciclista entre la margen derecha del río Guadaíra y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir, que llega hasta el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del enlace del Copero.

Por último, el proyecto constructivo ha sido desarrollado utilizando la metodología BIM, "que ha permitido centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital desarrollado por todos los agentes intervinientes, mejorando la coordinación, la eficiencia y la toma de decisiones", ha subrayado el Ministerio.