Sevilla recupera los quioscos del Parque de los Perdigones con un proyecto social de la Hermandad del Rocío de la Macarena

Los antiguos quioscos municipales del entorno del Parque de los Perdigones, en el distrito Macarena, han vuelto a abrir sus puertas este domingo, tras años cerrados y sin uso. Desde ahora, estos espacios pasan a manos de la Hermandad del Rocío de la Macarena, que los transformará en un punto de referencia social, formativo y solidario para el barrio.

La entrega de los locales se ha llevado a cabo en un acto encabezado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, con la presencia del hermano mayor de la hermandad y vecinos de la zona.

El Ayuntamiento ha cedido estos espacios municipales de forma gratuita durante 30 años, con el objetivo de recuperar unos locales que llevaban demasiado tiempo abandonados y darles un uso útil y cercano, vinculado a las necesidades reales del distrito.

Reapertura de los locales del parque de Los Perdigones / Ayuntamiento de Sevilla

Un proyecto con vocación social

Los locales acogerán desde ahora un almacén solidario, un servicio de acompañamiento psicológico a familias, aulas de formación en idiomas, espacios de refuerzo escolar, actividades de convivencia vecinal y programas de integración social. Un proyecto pensado no solo para cubrir necesidades básicas, sino también para generar oportunidades y tejido social.

Desde el Consistorio se subraya que la iniciativa no tendrá coste para las arcas municipales, ya que la hermandad asumirá íntegramente su puesta en marcha y funcionamiento, permitiendo recuperar espacios públicos sin impacto económico para el Ayuntamiento.

Los locales de Los Perdigones han sido cedidos a la Hermandad del Rocío de la Macarena / Ayuntamiento de Sevilla

Dar vida a un entorno olvidado

La cesión supone además un impulso para una zona del parque que llevaba años sin actividad. El objetivo es devolverle vida y movimiento, apoyándose en el papel que las hermandades desempeñan como elemento de cohesión social en los barrios.

Con esta actuación, donde antes había locales cerrados y sin uso, comienza una nueva etapa marcada por la actividad social, la atención a los vecinos y la recuperación de un espacio que vuelve a tener sentido para el barrio de la Macarena.