Trajes de flamenca desde 30 euros: una firma sevillana te da una idea de regalo para los Reyes Magos

A pocos días de que los Reyes Magos repartan sus regalos por los hogares de Sevilla, una firma sevillana les da una opción atractiva para aquellas que disfrutan de las ferias y romerías que se celebran en la provincia.

Trajes de flamenca desde 30 euros. Este es el reclamo con el que una firma sevillana llevará a cabo un outlet online que se celebrará del 29 al 31 de diciembre, una iniciativa que permitirá adquirir modelos rebajados coincidiendo con los últimos días del año.

El outlet está organizado por La Parrala Flamenca y se desarrollará exclusivamente a través de su tienda online, según ha anunciado la firma en su cuenta de Instagram. Durante esos tres días, la firma pondrá a la venta una selección de trajes de flamenca y complementos de colecciones anteriores, con precios reducidos y disponibilidad limitada de tallas y modelos.

Preparadas para la Feria

La acción permitirá realizar las compras sin desplazamientos, con acceso desde cualquier punto de España, en un periodo previo al inicio de la temporada de ferias y romerías. La oferta estará activa únicamente durante las fechas anunciadas y sujeta a stock.

La Parrala Flamenca es una firma especializada en moda flamenca, con presencia en el sector a través de la confección y comercialización de trajes tradicionales andaluces tanto en formato presencial -ya que cuenta con una tienda en la calle Celulosa de Sevilla capital- como online.