Bernardo Sánchez, psicólogo sevillano: "Así puedes mantener tus propósitos de Año Nuevo"

Con el año llegando a su fin, son muchos los ciudadanos que echan la vista atrás para contemplar los hitos conseguidos y los baches solventados durante los últimos 12 meses, mientras miran al futuro para marcarse las nuevas metas que perseguirán a partir de enero. Unos propósitos de Año Nuevo que en la mayoría de ocasiones arrancan con fuerza pero que apenas perduran unos meses.

Para evitar esta situación que genera más ansiedad y frustración que beneficio en el usuario, el psicólogo y divulgador sevillano Bernardo Sánchez ha querido mostrar "cómo mantener los propósitos de Año Nuevo".

Y para ello, ha establecido cinco consejos clave que permiten avanzar hacia esos objetivos y mantenerlos en el tiempo: "Están basados en el bienestar emocional, la autocompasión y el cambio de hábitos para avanzar de forma saludable y sostenible".

Consejo 1: define metas específicas y realistas

"La psicología nos puede dar algunas pistas sobre cómo establecer metas realistas, gestionar la motivación y enfrentar los obstáculos a pesar de la frustración", ha recalcado al respecto.

Por ello, ha asegurado que lo fundamental es definir metas específicas y realistas que serán más fáciles de emprender, desarrollar y hacer que perduren en el tiempo

"No es lo mismo decir 'quiero hacer ejercicio' que 'voy a caminar 30 minutos 3 veces por semana'. Las metas claras y alcanzables te mantienen motivado y tolerante a la frustración", ha explicado al respecto.

Consejo 2: divide tu objetivo en pasos pequeños

Además, ha recomendado a la ciudadanía que divida sus objetivos en "pasos pequeños", ya que el cambio "es una maratón, no un sprint". "Divide tu meta en pequeñas acciones diarias para que el progreso sea constante y sostenible".

Consejo 3: permítete fallar y practica la autocompasión

Uno de los aspectos fundamentales para conseguir alcanzar estas metas se encuentra el no ser tan duro consigo mismo y permitirse fallar durante el proceso.

"Los errores son parte del proceso. Reflexiona, reajusta y sigue adelante. Ser amable contigo mismo te ayudará a mantener tu bienestar y motivación", ha añadido.

Consejo 4: conecta tu meta con tus valores personales

En cuarta posición se encontraría la necesidad de conectar la meta con los valores de cada persona: "Pregúntate: '¿Por qué es importante para mí este propósito?' Cuando tus metas están alineadas con tus valores, tienen más significado y son más fáciles de mantener".

Consejo 5: celebra cada pequeño logro

Y para cimentar este trayecto hacia la mejora individual, el psicólogo ha afirmado que es fundamental celebrar cada pequeño logro y tener en cuenta que "cada paso cuenta": "Reconocer tus avances refuerza tu autoestima y te motiva a seguir avanzando".