Sevilla mantendrá en 2026 los descuentos al transporte público: así quedan las tarifas de Tussam

Los usuarios de autobuses urbanos de Sevilla seguirán contando con los mismos descuentos en 2026. El último Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó que a partir del 1 de enero los billetes de uso habitual de Metro, líneas de autobús o Cercanías cuenten con las mismas bonificaciones, es decir, se prorrogarán durante todo el próximo año, a diferencia de las anteriores que fueron para seis meses. El Ejecutivo nacional solo financia el 20%, porcentaje que ya bajó este 2025 unos diez puntos e implicó que los viajes en Tussam cuesten un 20% más. El otro 20% del descuento lo pone el Ayuntamiento de Sevilla, de manera que se ha estado aplicando en total una rebaja del 40% en la mayoría de las tarifas de Tussam. De cara al 2026, según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, todas las tarifas y descuentos se mantendrán.

El Gobierno central, en referencia a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, ha prorrogado la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos. Para estos últimos, como novedad, se decidió que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará este descuento independientemente de que la administración competente decida financiar un 20% adicional o no.

En el caso de Sevilla, el Ayuntamiento sí ha decidido que también prorrogará desde el 1 de enero la rebaja a las tarifas de todos los abonos de transporte, excepto a la tarjeta joven cuyo descuento ha estado siendo del 50%, y a los títulos Multiviaje, es decir a todos los títulos con la excepción de aquellos con un uso no recurrente (billete univiaje, servicio aeropuerto y tarjeta turística). En el caso de la Tarjeta Joven el descuento del 50% es asumido en su totalidad por el Ministerio de Transportes y en el caso de la gratuidad para los menores, desde los 12 a los 14 años lo asume el Ministerio y la correspondiente a los menores de 12 años el Ayuntamiento. Todo continúa igual.

El Ayuntamiento de Sevilla prorrogará los descuentos en las tarifas de Tussam de 2026 / Jorge Jiménez

Así cambian las tarifas de Tussam con el descuento

En el caso de billetes y tarjetas de Tussam, el billete univiaje sigue costando 1,40 euros, la tarjeta turística de un día unos cinco euros y la de tres días unos diez euros. Aplicando el 40%, el multiviaje con trasbordo pasa de 0,76 a 0,46 euros y el multiviaje sin trasbordo pasa de 0,69 a 0,41 euros.

El servicio al aeropuerto también mantiene el billete univiaje de la línea aeropuerto en seis euros, el billete de ida y vuelta en ocho euros y la tarjeta multiviaje en seis euros. La tarifa mensual del aeropuerto pasa de 41 euros a 24,60 euros. Tampoco hay cambios en la Feria: el univiaje costará 1,60 euros y con la tarjeta multiviaje unos 1,50 euros. Los principales cambios están en las tarjetas personalizadas:

30 días: de 35,30 a 21,20 euros.

Estudiante mensual: de 19 a 11,40 euros.

Estudiante septiembre a julio: de 190 a 162,40 euros.

Mensual aeropuerto: de 41 a 24,60 euros.

Anual: de 320 a 309,30 euros.

Social: de 17,65 a 10,60 euros.

Joven: 17,65 a 8,80 euros.

No tienen coste las tarjetas escolar (infantil), la de diversidad funcional, la solidaria y la de tercera edad. Estos son los cuatro títulos gratuitos de Tussam.

Tussam pide un aumento de los precios

La empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal, en un informe emitido por su dirección económica con una propuesta de modificaciones tarifarias de cara a 2026 que aún no está aprobada por el Ayuntamiento, al que tuvo acceso este periódico, expone que la congelación de tarifas desde 2013 ha generado "una creciente brecha entre costes reales del servicio y los ingresos tarifarios". "Esto ha obligado al Ayuntamiento a elevar progresivamente su aportación para cubrir el déficit de explotación", prosigue el informe, superando los 80 millones de euros para 2025, "lo que supone una carga estructural de carácter expansivo que compromete la sostenibilidad del sistema". Por tanto, una subida de las tarifas se considera "una medida correctiva".

Uno de los cambios que plantea Tussam es que el título univiaje pase de 1,40 a 1,50 euros. Cada picada del bonobús con transbordo costaría nueve céntimos más: de 0,76 a 0,85 euros. Y en el caso de los que no tienen transbordo, la subida se situaría en siete céntimos por cada viaje, desde los 69 a los 76 céntimos.

Y las tarjetas mensuales también contemplan un incremento. La normal, de 35,30 a 38 euros, y la de estudiantes se encarecería 2,50 euros en total, pasando de 19 a 21,50. "Se prevé que esta modificación supondrá un incremento de las ventas de Tussam de 3,4 millones de euros al año, importe que disminuiría las transferencias corrientes a esta sociedad", defiende esta compañía.

Tussam cree que las tarifas "no suelen ser el elemento determinante de la elección del modo de transporte, al menos para la mayoría de los motivos de desplazamiento y para muchos grupos sociales". Por eso considera que los viajeros valorarán más la mejora del servicio y no afectará en la elección de usar o no el transporte público, ganando así en el tiempo de viaje, la comodidad o la calidad.