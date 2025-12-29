Los expertos han hablado: este es el mejor roscón de Reyes de toda Sevilla

Si unos dulces reflejan la auténtica esencia de la Navidad, además de los tradicionales turrones, mazapanes y mantecados, son los emblemáticos roscones de Reyes. Y para encontrar los establecimientos que realizan los mejores de todo el país, los expertos de la revista Viajar han visitado todas las provincias hasta dar con las creaciones más elaboradas y sabrosas. .

Así, han creado un mapa con estos dulces que "huelen a azahar y a ralladura de naranja", en el que se incluyen tanto pastelerías artesanas como obradores históricos y nuevas propuestas que reinterpretan este postre sin perder su esencia.

Los mejores roscones de Reyes de todo el país

"Una tradición que recorre nuestro país de punta a punta y que define a la perfección la personalidad de los lugares donde se elabora: más jugosos o más compactos, con masa madre o con fermentaciones cortas, rellenos de nata, de trufa o, simplemente, con fruta escarchada, su versión más clásica y reconocida", han añadido los expertos.

Así, han recorrido cada una de las provincias en busca del mejor roscón: "Tras semanas de catas, recomendaciones de expertos, consultas a maestros pasteleros y muchas pruebas, hemos elaborado una selección que pone en valor la diversidad repostera de nuestro país".

El mejor roscón de Reyes de Sevilla: Dulcería Manu Jara

Y en el caso de Sevilla, una pastelería ha destacado sobre las demás por su roscón de Reyes: la Dulcería Manu Jara, un establecimiento que se encuentra entre los '100 Mejores de la Gastronomía Española' elegidos por el jurado Madrid Fusión.

"Manu Jara es el responsable que hay detrás de la receta y la elaboración del mejor roscón de Reyes de Sevilla", ha recalcado la publicación.

Cómo es el roscón de Manu Jara: masa y variedades

Tal y como ha asegurado la revista, su "masa algodonada" cuenta con diversas variedades: "Desde los que no llevan relleno, para los más puristas, a elaboraciones más que sofisticadas, de crema tostada con naranja confitada, chantilly de pistacho con crema de limón, y el de caramelo a la sal con chocolate, mango, naranja y gianduja".

Mapa con los mejores roscones de todo el país, provincia a provincia / Revista Viajar

Además, ha afirmado: "Degustarlos en su obrador del Hotel Only You, su apertura más reciente, es casi parada obligada si vais a Sevilla, porque está justo enfrente de la estación de trenes Santa Justa".

Tamaño, raciones y precios del roscón

Estas creaciones culinarias se pueden adquirir en su tamaño único de unos 600 gramos de peso, para entre 8 y 10 personas. Para ello, se puede escoger entre su roscón sin relleno por 30 euros, los de crema tostada y chantilly a 38 euros, y los de caramelo y pistacho a 42 euros.

Para mantener estos roscones en las mejores condiciones, se recomienza conservarlos en un lugar fresco y seco, y consumirlos en las 48 horas posteriores a su compra.

En cuanto al resto de Andalucía, los ganadores han sido el Obrador Miguel Ángel de Almería, La Cremita Obrador de Cádiz, Horno La Tradición de Córdoba; Pastelería Mercedes Isla, de Granada; Dulcería Nova Ruiz, en Huelva; Ana la Fantástica en Málaga, y Pastelería La Gloria de Linares, Jaén.