La ilusión de los Reyes llega a Triana: horarios y recorrido del Heraldo y la Cabalgata

El barrio de Triana ya vive la ilusión de las fiestas navideñas con la llegada de uno de los momentos más esperados del año: la visita del Heraldo Real y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, que llenarán sus calles de música, color y magia para grandes y pequeños.

Visita del Heraldo de Triana

Fecha: jueves, 2 de enero de 2026

Recorrido del cortejo previo (sin Heraldo)

El cortejo comenzará a las 16:00 horas desde el aparcamiento de Hispano Aviación, recorriendo las siguientes calles y puntos:

Parking Hispano Aviación – 16:00 h

C/ Callao – 16:10 h

C/ Castilla (altura Arco Párroco Ramos Lagares) – 16:15 h

Pantalán “Castillo de San Jorge” – 16:20 h

Recorrido: Parking Hispano Aviación, cruce Pagés del Corro, Antillano Campos, Callao, Castilla, Párroco Ramos Lagares, Paseo de Nuestra Señora de la O hasta el pantalán del Castillo de San Jorge.

Llegada y recorrido del Heraldo Real

El Heraldo de Triana 2026 llegará de forma muy especial:

Salida desde la Torre del Oro en barco: 16:00 h

16:00 h Llegada al pantalán Castillo de San Jorge: 16:20 h

16:20 h Salida del cortejo: 16:30 h

A partir de ahí, el Heraldo recorrerá las calles del barrio siguiendo este itinerario aproximado:

Parroquia de la O – 16:45 h

C/ Procurador – 17:05 h

C/ Manuel Arellano (cruce c/ Clara Jesús Montero) – 17:15 h

C/ Manuel Arellano (cruce Ronda de Triana) – 17:30 h

C/ Mosquera de Figueroa – 17:40 h

C/ San Vicente de Paúl – 18:00 h

C/ Coruña – 18:05 h

Residencia de Ancianos – 18:20 h

C/ Virgen de la Salud – 18:40 h

Parroquia de San Gonzalo – 18:50 h

C/ Álvar Núñez – 19:10 h

C/ Juan Díaz de Solís – 19:25 h

C/ Evangelista – 19:35 h

C/ Pagés del Corro – 19:55 h

C/ San Jacinto – 20:05 h

C/ Pureza (Capilla de los Marineros) – 20:15 h

C/ Pureza (Casa de las Columnas) – 20:25 h

Parroquia de Santa Ana – 20:30 h

Recorrido completo: Párroco Ramos Lagares, Castilla, Procurador, Manuel Arellano, Mosquera de Figueroa, San Vicente de Paúl, Coruña, Avenida de Coria, Virgen de la Salud, Álvar Núñez, Lorenzo Leal, Juan Díaz de Solís, Evangelista, Pagés del Corro, San Jacinto, Plaza del Altozano, Pureza, Párroco Don Eugenio y Parroquia de Santa Ana.

Cabalgata de los Reyes Magos en Triana

Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán Triana repartiendo ilusión desde la tarde, con distintos horarios para cada Rey (Estrella, Melchor, Gaspar y Baltasar).

Salida: entre las 17:00 (La Estrella), 17:15 Melchor, 17:25 Gaspar y 17:40 Baltasar.

El recorrido discurrirá por las principales calles del barrio, con paso aproximado por:

Pagés del Corro (17:10 horas)

San Jacinto (17:20 horas)

San Jacinto esquina Esperanza de Triana (17:35 horas)

Santa Cecilia (17:45 horas)

San Vicente de Paúl (18:05 horas)

Ronda de Triana (18:10 horas)

Ronda de Triana esquina Tejares (18:30 horas)

Castilla (18:40 horas)

Plaza Chapina (18:50 horas)

Callao (19:10 horas)

Plaza del Altozano (19:25 horas)

San Jacinto (Distrito) (19:40 horas)

Pagés del Corro (19:50 horas)

Rafael Salas (20:05 horas)

La entrada final está prevista entre las 20:15 y las 21:00 horas, poniendo el broche de oro a una jornada cargada de emoción.