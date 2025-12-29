Intervenidas 2.000 prendas falsificadas en Sevilla tras una operación policial en Triana

Durante la tarde de este domingo, y dentro del Plan Especial de Navidad, la Policía Local de Sevilla desplegó un operativo específico en la calle San Jacinto con el objetivo de frenar la venta ambulante ilegal, una actuación impulsada por las reiteradas demandas de los comerciantes de la zona ante el impacto de esta actividad en el comercio local.

Intervención policial y material incautado

Sobre las 15:00 horas se activó el dispositivo policial, logrando intervenir 20 hatillos que contenían más de 2.000 prendas falsificadas.

Seis de estos hatillos se intervinieron en la vía pública. Los catorce restantes se intervinieron en el interior de dos establecimientos de la zona (una heladería y una tienda de alimentación) que colaboraban con los vendedores ambulantes ocultando la mercancía falsificada ante la presencia de la Policía Local. En la trastienda del comercio de alimentación se intervinieron once hatillos y tres en la heladería. A los responsables de estos comercios se les instruirá diligencias por encubrimiento al ayudar a los autores para eludir la acción policial.

La mercancía intervenida está depositada en dependencias policiales para su destrucción tras las diligencias oportunas.