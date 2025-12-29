Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el cronista e historiador Luis Montoto Martínez, referente cultural del Cerro del Águila

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lamenta el fallecimiento del cronista Luis Montoto Martínez, figura clave en la memoria histórica de la ciudad y referente del Cerro del Águila

Luis Montoto Martínez en imagen de archivo

Luis Montoto Martínez en imagen de archivo / DOLORES DEL CERRO

El Correo

El Correo

Sevilla

El cronista e historiador Luis Montoto Martínez, una de las figuras más destacadas de la memoria histórica de Sevilla y referente absoluto del Cerro del Águila, ha fallecido este lunes, 29 de noviembre, según ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de su cuenta oficial de X, información consultada por Europa Press.

Reacciones institucionales

"Sevilla nunca te olvidará como el mayor cronista de la historia de un barrio centenario", ha expresado el alcalde de Sevilla en sus redes sociales.

Asimismo, ha enviado su "más sentido pésame" a la familia del fallecido, así como a los vecinos del Cerro del Águila, del que "este gran sevillano" hizo "bandera", según José Luis Sanz.

Condolencias del PSOE

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, quien, también a través de su cuenta oficial de X, ha lamentado la pérdida.

"Duele despedir a Luis Montoto Martínez. Sevilla pierde a uno de sus grandes guardianes de la memoria, y el Cerro del Águila a quien mejor supo contar su alma. Merecidísima Medalla de Sevilla en 2018", ha apostillado, a la par que ha querido enviar un "abrazo sincero" a su familia y vecinos del barrio.

Medalla de la Ciudad de Sevilla

Cabe enmarcar que en el año 2018 el Ayuntamiento de Sevilla concedió a Montoto Martínez la Medalla de la Ciudad por "su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social como cronista e historiador más importante del Cerro del Águila".

