La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031

Cuatro años y medio de obras para un tramo de 1,25 kilómetros de la SE-40 y los nuevos enlaces con el Puerto de Sevilla y la base militar del Copero. Este es el plazo establecido en el proyecto técnico licitado por el Ministerio de Transportes para la conexión entre Dos Hermanas y El Copero, la primera de las fases pendientes para el cierre del anillo suroeste de la circunvalación. Los cálculos establecidos en la memoria establecen que podrá estar en servicio en torno al año 2031. En paralelo, se tramitan las otras dos partes en las que se ha dividido el proyecto: el cruce del Guadalquivir con el puente que conectará el Copero y la A-8058 (Palomares-Coria) y el nuevo gran corredor verde que completará la nueva infraestructura.

"Debido a las disponibilidades presupuestaria anualizadas para la licitación del contrato de cobras ha sido necesario ajustar el cronograma de los trabajos extendiendo el plazo total de las obras a 52 meses (cuatro años y medio)". De esta forma justifica la memoria que la puesta en servicio de la conexión entre El Copero y la A-8058 se aplaza al menos hasta el año 2031. Para ello, los trabajos que se han aprobado esta semana y que cuentan con un presupuesto de 45,1 millones de euros, IVA incluido, se van a dividir en cuatro fases, de forma que las obras de mayor envergadura se ejecutarán a partir de 2028.

El Ministerio de Transportes ha licitado también por un importe de 2,5 millones de euros el contrato complementario de consultoría y asistencia técnica para la ejecución de las obras que se prolongará también hasta el año 2031 cuando está programada la puesta en servicio.

Cuatro fases de obras

El contrato licitado esta semana por el Ministerio de Transportes da un plazo para la presentación de ofertas de tres meses, hasta marzo de 2026, momento en el que empezará un proceso de valoración de las ofertas previo a la adjudicación. Una vez que se formalice el contrato arrancará el cronograma de obras dividido en 52 meses con un total de cuatro fases.

En la primera fase, durante dos años, las actividades se centrarán "en la construcción de los accesos al emplazamiento y en la preparación del terreno". También se repondrán entre 2026 y 2028 todos los servicios afectados por el proyecto. En estos dos años no está previsto que haya interferencias en las carreteras de forma que se mantendrá el tráfico en la conexión provisional de acceso sur al Puerto de Sevilla y a la Base Militar. Tampoco afectará a la carretera de El Copero que mantendrá su funcionamiento como vía de comunicación con las áreas rurales principales.

Los siguientes dos años se construirán los ramales de enlace, se ejecutarán las reposiciones de tramos de carretera y las principales estructuras de soporte como son los viaductos de los ramales de enlace, la pasarela y el paso inferior.

En los siguientes cinco meses, ya en 2031 está prevista la ejecución de la conexión entre la SE-40 y la SE-31, la finalización de los ramales de acceso al puerto y la finalización de las calzadas. En este año está planificada la finalización del paso inferior y la pasarela, así como la adecuación de uno de los viaductos. Por último, en los dos meses siguientes se desactivarán los desvíos y se pondrá en servicio el nuevo tramo.

Enlace SE40 -Dos Hermanas - El Copero / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

¿Cómo será el nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero?

El nuevo tramo licitado por el Ministerio de Transportes tendrá dos calzadas con cuatro carriles en cada una de ellas de forma que la velocidad máxima estará establecida en 100 kilómetros por hora. Se trata de 1,2 kilómetros de un trazado que discurre en su totalidad por el término municipal de Dos Hermanas.

Este proyecto incluye el enlace de acceso desde la SE-40 a la Base Militar del Copero y a la zona portuaria con un enlace de diamante con pesas adaptada a las necesidades de la zona de seguridad y de la pista de aterrizaje y despegue que está previsto que se amplíe en los próximos años. Se configura así una doble glorieta con sus correspondientes ramales. El diseño aprovecha el viaducto ya existente sobre el Guadaíra y en los extremos se diseñan un nuevo paso inferior y una pasarela.

La obra licitada incluye además la reposición del acceso sur del Puerto, de la carretera del Copero y de los caminos de servidumbre. Además, se ejecutará un carril bici y peatonal en el margen derecho del río Guadaíra.

Estos son los tramos pendientes para el cierre suroeste del anillo

El proyecto completo de la SE-40 entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río tiene un presupuesto de 688 millones de euros y ha superado durante este año la fase de exposición pública y la aprobación definitiva. Finalmente, su ejecución se ha dividido en tres fases.

La primera es la citada conexión entre Dos Hermanas y El Copero con las conexiones con El Puerto de Sevilla y la Base Militar. Un tramo de 1,2 kilómetros con un presupuesto de licitación de 45,1 millones de euros que debe finalizar en 2031.

La segunda fase del proyecto de la SE-40 es la más compleja y costosa. Supone la conexión entre el nuevo enlace de Copero y la A-8058 atravesando los municipios de Palomares y Coria del Río. Ahí se incluye el nuevo puente que atraviesa el Guadalquivir. Esta vía, que sustituye al diseño de un túnel que quedó aparcado por las complejidades ambientales y de presupuesto, se conformará como un gran viaducto de 3,5 kilómetros por el que circularán en torno a 2.800 vehículos hora que proceden principalmente de la SE-30 y que tendrá también espacio para peatones y ciclistas.