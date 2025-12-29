Un paso más para que el nuevo Hilton de Nervión sea una realidad: el hotel activa su segunda fase de obras

El nuevo hotel Hilton proyectado en la zona de Viapol del distrito Nervión, concretamente, donde se encontraban las antiguas oficinas de Endesa en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrio, da un paso más para ser una realidad. Después del fin de la demolición de este inmueble y de que el pasado mes de octubre obtuviera licencia de edificación, la Gerencia de Urbanismo ha dado vía libre a la segunda fase de las obras de este establecimiento de nueva planta, un permiso que incluye la ejecución de una piscina de uso colectivo en edificación con uso hotelero.

Este nuevo establecimiento contará con 184 habitaciones y 396 plazas de alojamiento, además de 26 plazas de aparcamiento en sótano y 17 plazas en espacio libre de parcela.

Situación actual de la parcela donde se levantará el nuevo Hilton de Nervión. / El Correo

Este nuevo hotel de alta categoría operado por una firma internacional y que se espera que esté listo en unos dos años, se suma a las últimas confirmaciones en la capital hispalense, como el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios, que se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott. Este nuevo Hilton se suma así al que ya tiene esta cadena en Torneo Parque Empresarial.

Un edificio de 12 niveles

La licencia de edificación del pasado otoño contempla una primera fase en la que se construyan los 12 niveles del edificio, tanto la planta baja y las 10 plantas de piso sobre rasante como una planta bajo rasante. El proyecto incluía una piscina que ya se incluye en la segunda fase. Según explicaban entonces fuentes municipales a este periódico, es el primer hotel que se ha hecho con informe de entidad urbanística certificadora desde la entrada en vigor de la nueva OROA. Salió adelante en ocho días desde que entró en el registro de la Gerencia.

El edificio que albergará el nuevo hotel cuenta con 3.255 metros cuadrados y fue construido en 1989. La planta baja ha tenido hasta unos meses uso comercial. En la primera altura se encontraban los despachos y salas de reuniones de la dirección provincial de Endesa y del personal técnico, mientras que la planta segunda estaba ocupada por una zona de trabajo para personal administrativo. En el sótano se ubicaban doce plazas de aparcamiento, instalaciones del edificio, sala de reuniones, cafetería y archivos. En la parcela había también una subestación eléctrica adyacente y un espacio libre, que se utilizaba como parking.

Venta el pasado verano

Grupo Insur informó el pasado verano de que había cerrado un acuerdo con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta de un hotel llave en mano en esta ubicación de la milla de oro de Sevilla que se construiría "bajo estrictos estándares de calidad y sostenibilidad, contando con certificación Breeam Very Good". El edificio, informaban entonces desde la compañía, contará con 184 habitaciones, con categoría de cuatro estrellas y operado por una prestigiosa marca internacional.

A su vez pondrá a disposición de los clientes unas zonas comunes con restaurante, gimnasio, así como una piscina con pool bar en la cubierta, con unas vistas privilegiadas al centro histórico de la ciudad y la Plaza de España. Para el cierre del acuerdo, Grupo Insur contó con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria Savills y el equipo profesional de Zurbarán Abogados.