Los Remedios vive su gran fiesta de la Navidad: euforia, magia y ‘caramelazos’ para recibir al Heraldo

Alegría, jolgorio y, por supuesto, ‘caramelazos’. Este lunes, las calles más céntricas del barrio sevillano de Los Remedios repartieron una dosis de ilusión a los más pequeños de la familia y el Heraldo Real del barrio recogió las cartas para sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

Un barrio volcado con su Heraldo

Por quinto año consecutivo, el Heraldo Real congregó a un barrio que, fiel a su cita, engalanó los balcones de los edificios para recibir al emisario real.

A las cinco de la tarde, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entregó la llave de la ciudad al Heraldo Real, el protagonista del recorrido, Julián García de la Borbolla. Pero antes, Sanz quiso agradecer el “gran trabajo” que ha llevado a cabo la Asociación de Comerciantes de Los Remedios, los encargados de que este día se haya convertido en “uno de los más importantes” para el barrio.

También quiso rendir homenaje a quien encarnó al Heraldo Real, que como bien puntualizó el alcalde, ya tiene experiencia. “A todos los niños y niñas os digo, ningún heraldo como este, que ya conoce a sus majestades los Reyes Magos, para darle las cartas y que esas cartas lleguen lo antes posible, porque él ya fue el Heraldo de la ciudad de Sevilla”, proclamó el edil.

La calle Asunción, epicentro de la fiesta

Tras más de dos horas de recorrido desde su salida de las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, la comitiva del cartero real llegó a la esperada calle Asunción. Miles de padres y niños de Los Remedios y Triana esperaban ansiosos a que desfilaran los más de mil beduinos que acompañaron al Heraldo.

Entre todas las familias estaba María José, una madre de 40 años que acompañaba a su hija de ocho. “Para María es de los días más especiales, tanto como la Cabalgata”, aseguró.

La bolsa de esta pequeña se llenó de caramelos en pocos minutos.

“¡Atentos a los misiles!”, gritó un padre mientras los beduinos lanzaban caramelos al inicio de Asunción, el punto neurálgico de una de las fiestas más multitudinarias del año.

El Heraldo recorrió las calles de Los Remedios. / Rocío Soler Coll

Caramelos, música y alguna que otra queja

Como cada Navidad, la ilusión por cazar el máximo número de caramelos superó al miedo de recibir un famoso caramelazo. Los gritos de “¡Aquí, aquí!” fueron la verdadera banda sonora del recorrido, pero también los “¡Ay, qué daño!”.

Pero no importó. Tan contentos los niños “pagaron” ese precio a cambio de conseguir una bolsa repleta de golosinas al son de temazos como Susanita tiene un ratón, Palillos y Panderos o Feliz Navidad.

A la llegada de las bandas a cada tramo el ambiente creció, los niños saltaron, cantaron y rieron animados por los beduinos.

Atrapar un caramelo es un logro, pero conseguir regalos premium como un pequeño peluche, un globo o chacina envasada al vacío es otro nivel. “Depende de lo que consiga lo regalo el día de Reyes”, bromeó un padre.

Los gigantes globos de Pepe Pinreles también desataron el furor entre niños, padres y abuelos, formando una auténtica fiesta en la calle más animada de la Cabalgata de Reyes de Sevilla.

El Heraldo más esperado

Entre todos los caramelos, los más solicitados fueron los que repartió el Heraldo de Los Remedios.

A ritmo de camello y escoltado por un grupo de beduinos a caballo, García de la Borbolla repartió miles de caramelos mientras saludaba a los vecinos.

El Heraldo recorre las calles de Los Remedios. / Rocío Soler Coll

Este sevillano, profundamente vinculado al barrio desde su infancia, llegó a Los Remedios con apenas cuatro años y ha residido en él toda su vida, creciendo entre la calle Santa Fe y Virgen de Luján, donde dio sus primeros pasos antes de formarse en el Colegio de los Padres Blancos. Por su profesión como empresario y directivo de compañías como Prodiel, Green Tie Capital y, en la actualidad, la multinacional Shell, es un rostro conocido en el barrio, pero también por ser padre de familia numerosa.

Este 29 de diciembre volvió a ser una tarde mágica en este barrio sevillano al otro lado del Puente de San Telmo. Y ahora los niños lo saben: Melchor, Gaspar y Baltasar ya están más cerca de su destino.