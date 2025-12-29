El Ayuntamiento de Sevilla tiene más de 1.300 plazas vacantes de policías, peones o administrativos

La plantilla del Ayuntamiento de Sevilla tiene más de mil plazas sin ocupar para 2026. Entre vacantes disponibles y no, la cifra exacta se sitúa en 1.319, seis más que el pasado año, según consta en el anexo del personal de los próximos presupuestos municipales, aún sin aprobar. Unos puestos libres existentes en muchos de los cuerpos de funcionarios del Consistorio, desde la Policía Local a Bomberos o administrativos.

"Desde el presupuesto de 2025 se ha optado por no dotar íntegramente la totalidad de las plazas del anexo", se explica en la memoria del proyecto de cuentas del año que viene. "En lugar de ello, se realiza un análisis sobre la naturaleza de las distintas vacantes incluidas en el mismo respecto de las que la Dirección General de Recursos Humanos tiene la certeza de que no van a ser ocupadas en 2026 o que, en el mejor de los casos, serían ocupadas un período menor al del ejercicio presupuestario".

De esta forma se reparte mejor el dinero de las arcas municipales, ya que históricamente sobraba en el apartado del personal porque se gastaba menos "de lo presupuestado en un principio". Solución: las plazas que no se van a ocupar, no se presupuestan. Justo por ello, el total de vacantes que figura en las cuentas de 2026 ronda casi el mismo número que en el actual ejercicio: 1.319 y 1.313, respectivamente.

Más policías y bomberos

En el caso de la Policía Local, el total del personal pasa de 1.309 a 1.409. Sin embargo, no son esas las cifras reales de miembros del Cuerpo: en 2025 están ocupadas 987 plazas, y para el año que viene, 1.044. Un incremento de 57 efectivos más para una plantilla a la que, tal como ha afirmado en varias ocasiones el alcalde de Sevilla, "le faltan 500 agentes".

El número de plazas disponibles en la Policía Local ha crecido notablemente de un año a otro: de 283 a 341. Lo que se ha reducido, eso sí, son las vacantes no disponibles en el Cuerpo, que han pasado de 39 a 24, según recogen los presupuestos de 2026 elaborados por el Gobierno de José Luis Sanz y pendientes de aprobación en el Pleno municipal.

También han bajado las vacantes en los Bomberos, que para 2026 tendrán un total de 146 (más 13 no disponibles). Una reducción en las plazas sin cubrir que va de la mano de un incremento en las ocupadas, ya que está presupuestado contar con 20 puestos más de profesionales contra incendios, llegando hasta los 381 en la capital andaluza.

Más administrativos y técnicos

El dato de vacantes en el personal administrativo también baja para el 2026: de 50 a 34 (aunque suben las no disponibles de dos a seis). Y el de los técnicos de la administración general (TAG), que pasan de tener 28 plazas sin cubrir a 16, según esta misma previsión oficial para el año que viene. En el caso de los auxiliares, sin embargo, se incrementa en tres más.

Las plazas sin cubrir de los obreros no varían de un año a otro, se mantienen en 488. Ahora bien, lo que sí cambia es el número de vacantes no disponibles: en 2025 eran 174, y el año que viene sube hasta las 190. Es decir: hay más puestos de obreros que se sabe de antemano que no se van a poder ocupar.