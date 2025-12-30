Bomberos y Policía de Sevilla alertan sobre los peligros de la Nochevieja: así se averigua si estás en una fiesta ilegal

Llega uno de los días más especiales del año, el día en el que se dejará atrás 2025 y se entrará en 2026. Y de cara a tener una Nochevieja segura en Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla ha difundido consejos y recomendaciones realizadas por los bomberos y Policía Local para evitar accidentes o identificar si una fiesta es legal o cuenta con protocolos de desalojo. En el caso de la Policía Local, se hace especial hincapié en las fiestas organizadas: se pide que la compra de entradas se haga en establecimientos autorizados y a personas acreditadas para este tipo de celebraciones.

En las entradas o tickets tiene que constar datos como la empresa o persona organizadora, dirección del evento y numeración de la entrada. Y hay que conservar la misma o resguardo hasta el final de la fiesta por si es necesario hacer alguna reclamación. También precisan que es conveniente informar a las personas del entorno de la fiesta a la que se acude por si hay necesidad de ser localizado y mantener el teléfono móvil con batería y operativo.

Es recomendable que cuando se deje alguna prenda en un guardarropa, se solicite la ficha, ticket o resguardo, conservándolo hasta el final, prosiguen los agentes. No es recomendable dejar en estos espacios efectos personales como teléfonos, carteras o joyas ni descuidar pertenencias durante la fiesta.

Venta de alcohol y desalojo de una fiesta de Nochevieja

Bomberos y policías inciden en que los establecimientos están obligados a cumplir la normativa en relación a horarios, aforos o prohibiciones como vender alcohol a menores de 18 años. A partir de esa edad, se recomienda el consumo responsable de alcohol, así como no consumirlo en caso de tener que conducir.

En caso de desalojo hay que mantener la calma y localizar las salidas de emergencia al entrar en el local para poder evacuar con facilidad en caso de que fuera necesario. "Ese simple gesto, puede salvarnos la vida", explica el Jefe del Área de Prevención del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla, José Joaquín Palma Chaves.

Otros peligros para prevenir accidentes

José Joaquín Palma incide en utilizar enchufes y regletas reglamentarias, además de no sobrecargarlas y colocar la fuente de calor cerca de materiales inflamables. Por otro lado, ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones en la cocina para no dejar fuegos u otros aparatos encendidos.

Al salir de casa se debe hacer sin exceder el peso permitido en los ascensores, la sobrecarga de peso es una de las principales causas de bloqueo y una intervención muy frecuente en las noches de Nochevieja y Nochebuena.