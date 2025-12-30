Cambios en los autobuses de Tussam en Nochevieja y 1 de enero: estos son los nuevos horarios

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un dispositivo especial de servicios municipales de Tussam y Lipasam con motivo de las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, con el objetivo de garantizar la movilidad, la limpieza y el correcto funcionamiento de la ciudad en estas fechas.

El refuerzo se centra, en primer lugar, en las líneas de autobuses de Tussam, que mantendrá un incremento de su oferta durante todo el periodo navideño hasta el 7 de enero. Durante estos días, la empresa municipal adapta los horarios y refuerza especialmente los fines de semana y festivos para dar respuesta al aumento de desplazamientos en la ciudad.

Horarios especiales en Nochevieja y Año Nuevo

De manera específica, Tussam modificará el funcionamiento del servicio durante la noche del 31 de diciembre. El servicio diurno adelantará su finalización, que se producirá en torno a las 22:00 horas, con las últimas salidas desde ambas cabeceras entre las 21:00 y las 21:30 horas. A partir de ese momento entrará en funcionamiento el servicio nocturno.

Las líneas nocturnas adelantarán su primera salida desde el Prado de San Sebastián a las 22:00 horas, mientras que la última expedición partirá a las 05:00 horas desde el interior de la estación de autobuses. El 1 de enero, el servicio de transporte público comenzará a partir de las 09:00 horas.

Dispositivo especial de limpieza, refuerzo de personal y recogida de residuos

Este operativo municipal se completa con un refuerzo extraordinario de los servicios de limpieza a cargo de Lipasam durante todas las fiestas navideñas. La empresa municipal mantendrá servicios continuados de barrido, baldeo, vaciado de papeleras y contará con equipos de intervención rápida para atender incidencias urgentes en cualquier punto de la ciudad.

Asimismo, Lipasam reforzará la recogida selectiva, especialmente de cartón y envases, ante el incremento de residuos derivado de la actividad comercial y de ocio propia de estas fechas. Para facilitar la conciliación de los trabajadores municipales, el servicio de recogida de residuos del 31 de diciembre, que habitualmente se realiza en horario nocturno, se adelantará a la mañana, por lo que vecinos y comerciantes deberán depositar los residuos en los contenedores durante ese tramo horario.

El refuerzo de Lipasam se verá apoyado por la incorporación de 756 contratos eventuales, a los que se suman 125 nuevos trabajadores fijos recientemente integrados en la plantilla, con el objetivo de reforzar los servicios en todos los distritos de la ciudad durante el periodo navideño.

Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Sevilla busca asegurar la movilidad, la limpieza y el normal desarrollo de la actividad urbana durante la Navidad, en unas jornadas marcadas por la alta concentración de personas y eventos en la ciudad.