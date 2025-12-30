Movilidad
Cuánto cuesta coger un taxi en Sevilla en Nochevieja
Los taxistas cobrarán suplementos de hasta 6,7 euros en Nochevieja, según la OCU
Los suplementos por viaje en taxi en Nochevieja pueden dispararse hasta los 6,7 euros, según un estudio difundido este martes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que señala a Madrid, Lleida y Palma de Mallorca como las ciudades con los recargos más elevados para desplazarse en esta fecha tan señalada.
Análisis de tarifas en 54 ciudades
Estas conclusiones se desprenden tras haber analizado las tarifas de taxi de 54 localidades españolas para determinar cuánto se encarece el viaje durante las noches vinculados a festivos, un estudio con el que la OCU ha detectado que en 20 ciudades se aplica un suplemento específico en Nochebuena y Nochevieja.
Es el caso de Cuenca (0,75 €), Huelva (1,2 €), Albacete (1,25 €) y Cáceres (1,25 €), donde se dan los suplementos específicos a estas noches más bajos, mientras que en Madrid (6,7 €), Lleida (5,63 €), Palma de Mallorca (4,75 €), Murcia (4 €) y Barcelona (3,5 €) se aplican los más altos.
Dónde se aplica la tarifa nocturna habitual
Por otra parte, el estudio revela que en otras 19 localidades se aplican las tarifas nocturnas habituales en ciudades pequeñas como las nueve capitales de Castilla y León, Badajoz, Castellón de la Plana, Guadalajara, Logroño, Lugo, Melilla, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Valencia.
Mientras la tarifa nocturna de los festivos se aplica en 15 ciudades como en Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Gijón, Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona.
Esto quiere decir que las tarifas de los taxis quedarían de la siguiente manera:
Madrugada del 1 de enero (día festivo) – Tarifa 3
- Bajada de bandera: 2,44 €
- Precio por kilómetro: 1,72 €
- Hora de espera o parada: 39,44 €
- Carrera mínima: 6,85 €
- Horario de aplicación: 00:00 a 07:00 h y 22:00 a 24:00 h
31 de diciembre (día laborable) – Tarifa 1
- Horario: 07:00 a 21:00 h
- Bajada de bandera: 1,62 €
- Precio por kilómetro: 1,10 €
- Hora de espera: 25,21 €
- Carrera mínima: 4,40 €
31 de diciembre – Tarifa 2
- Horario: 21:00 a 24:00 h
- Bajada de bandera: 1,95 €
- Precio por kilómetro: 1,38 €
- Hora de espera: 31,54 €
- Carrera mínima: 5,47 €
Tarifas de Teletaxi SevillaTarifas de Teletaxi Sevilla
Taxi frente a VTC en Nochevieja
"Las diferencias entre ciudades son significativas, tanto en la forma de estructurar la tarifa como en la cuantía final del recargo. Pero normalmente será más barato que coger un vehículo con licencia VTC", ha resumido la OCU.
Y es que los precios de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Cabify o Uber, suelen ser libres y multiplicarse de forma desorbitada en función de la demanda, tal y como sucede en Nochevieja, añadía el estudio.
- Más de 45 millones para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero: Transportes publica la licitación
- Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
- El Ministerio de Transportes se inclina por un Cercanías al aeropuerto con parada en Alcosa
- El Heraldo Real vuelve a Los Remedios: recorrido, horario y todos los detalles
- El prestigioso restaurante de Sevilla que ha enamorado a Alejandro Amenábar: 'Encantadores
- La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
- La ilusión de los Reyes llega a Triana: horarios y recorrido del Heraldo y la Cabalgata
- Un paso más para que el nuevo Hilton de Nervión sea una realidad: el hotel activa su segunda fase de obras