Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca AndalucíaObras SE-40Los Remedios NavidadMatalascañasCayetana Fitz-James StuartHeraldo Triana
instagramlinkedin

La entrada a Sevilla por la A-49 contará con pantallas acústicas y nuevos pavimentos con una inversión de 10,4 millones de euros

Entre las medidas contra el ruido contempladas también se incluyen soluciones técnicas en entornos residenciales, educativos y sanitarios

La entrada a Sevilla por la A-49 contará con nuevas instalaciones contra el ruido.

La entrada a Sevilla por la A-49 contará con nuevas instalaciones contra el ruido. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La autovía A-49, en su entrada a Sevilla, contará con nuevas instalaciones para reducir el impacto del ruido con una inversión de 10,4 millones de euros, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Entre las medidas contempladas se incluyen la instalación de pantallas acústicas, la renovación de pavimentos por otros de características fonoabsorbentes y otras soluciones técnicas orientadas a reducir los niveles de ruido en entornos residenciales, educativos y sanitarios.

Actuaciones previstas en la A-49 en Sevilla

En este sentido, las zonas de actuación en la provincia de Sevilla incluyen un abanico de obras en la A-49 con un presupuesto total de 10.463.026 euros, correspondiente a tres intervenciones valoradas en 1.188.029, 2.533.908 y 6.741.089 euros. Estas obras permitirán completar 4.874 metros de trazado, distribuidos en tramos de 918, 573 y 3.383 metros, que se desarrollan entre los puntos kilométricos 0,030 y 0,915, 0,915 y 1,515, y 2,057 y 5,410.

“Esta medida supone la continuación de los trabajos realizados en fases anteriores, así como la mejora de la calidad de la vida de la ciudadanía al reducir el impacto de las grandes infraestructuras”, ha valorado Toscano en relación a las intervenciones que avanzan en la provincia de Sevilla como parte de la implementación de la Directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y su normativa estatal de desarrollo.

Alcance del Plan de Acción contra el Ruido en Andalucía y España

En Andalucía, el plan incluye nueve zonas de actuación a lo largo de 15.635 metros de carreteras. En el conjunto de España, entre 2021 y 2024 se han licitado más de 132 millones de euros en 23 obras específicas de mejora acústica en las carreteras estatales, procedentes del PAR de la 2ª fase, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)NextGenerationEU.

Estas acciones abarcan más de 12.000 kilómetros de grandes ejes viarios e implican un elevado retorno social: se estima que las obras beneficiarán directamente a 37.891 personas, así como a 13 centros sanitarios, 28 centros docentes y 5 centros culturales ubicados en las proximidades de carreteras estatales, a través de reducciones significativas del ruido ambiental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 45 millones para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero: Transportes publica la licitación
  2. El Ministerio de Transportes se inclina por un Cercanías al aeropuerto con parada en Alcosa
  3. El Heraldo Real vuelve a Los Remedios: recorrido, horario y todos los detalles
  4. El prestigioso restaurante de Sevilla que ha enamorado a Alejandro Amenábar: 'Encantadores
  5. La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
  6. El alcalde de Sevilla marca la limpieza, la vivienda y la Fábrica de Artillería como prioridades para el próximo año
  7. Heraldo Real de Sevilla 2026: recorrido oficial, hora de salida y calles con mejor visibilidad
  8. Un paso más para que el nuevo Hilton de Nervión sea una realidad: el hotel activa su segunda fase de obras

Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana

Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana

La entrada a Sevilla por la A-49 contará con pantallas acústicas y nuevos pavimentos con una inversión de 10,4 millones de euros

La entrada a Sevilla por la A-49 contará con pantallas acústicas y nuevos pavimentos con una inversión de 10,4 millones de euros

El Heraldo de la Macarena vendrá acompañado de un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

El Heraldo de la Macarena vendrá acompañado de un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

Investigan en Sevilla robos continuados de cable de cobre en líneas ferroviarias para venderlo en chatarrerías

Investigan en Sevilla robos continuados de cable de cobre en líneas ferroviarias para venderlo en chatarrerías

Nueve pueblos mágicos de Gran Canaria y cómo el clima primaveral te regala un viaje “de verano” en pleno invierno

Nueve pueblos mágicos de Gran Canaria y cómo el clima primaveral te regala un viaje “de verano” en pleno invierno

Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación

Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación

Los narcos que tirotearon con fusiles a policías en Isla Mayor siguen libres: casi dos meses después no hay detenidos

Los narcos que tirotearon con fusiles a policías en Isla Mayor siguen libres: casi dos meses después no hay detenidos

Los Remedios vive su gran fiesta de la Navidad: euforia, magia y ‘caramelazos’ para recibir al Heraldo

Los Remedios vive su gran fiesta de la Navidad: euforia, magia y ‘caramelazos’ para recibir al Heraldo
Tracking Pixel Contents