La entrada a Sevilla por la A-49 contará con pantallas acústicas y nuevos pavimentos con una inversión de 10,4 millones de euros

La autovía A-49, en su entrada a Sevilla, contará con nuevas instalaciones para reducir el impacto del ruido con una inversión de 10,4 millones de euros, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Entre las medidas contempladas se incluyen la instalación de pantallas acústicas, la renovación de pavimentos por otros de características fonoabsorbentes y otras soluciones técnicas orientadas a reducir los niveles de ruido en entornos residenciales, educativos y sanitarios.

Actuaciones previstas en la A-49 en Sevilla

En este sentido, las zonas de actuación en la provincia de Sevilla incluyen un abanico de obras en la A-49 con un presupuesto total de 10.463.026 euros, correspondiente a tres intervenciones valoradas en 1.188.029, 2.533.908 y 6.741.089 euros. Estas obras permitirán completar 4.874 metros de trazado, distribuidos en tramos de 918, 573 y 3.383 metros, que se desarrollan entre los puntos kilométricos 0,030 y 0,915, 0,915 y 1,515, y 2,057 y 5,410.

“Esta medida supone la continuación de los trabajos realizados en fases anteriores, así como la mejora de la calidad de la vida de la ciudadanía al reducir el impacto de las grandes infraestructuras”, ha valorado Toscano en relación a las intervenciones que avanzan en la provincia de Sevilla como parte de la implementación de la Directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y su normativa estatal de desarrollo.

Alcance del Plan de Acción contra el Ruido en Andalucía y España

En Andalucía, el plan incluye nueve zonas de actuación a lo largo de 15.635 metros de carreteras. En el conjunto de España, entre 2021 y 2024 se han licitado más de 132 millones de euros en 23 obras específicas de mejora acústica en las carreteras estatales, procedentes del PAR de la 2ª fase, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) – NextGenerationEU.

Estas acciones abarcan más de 12.000 kilómetros de grandes ejes viarios e implican un elevado retorno social: se estima que las obras beneficiarán directamente a 37.891 personas, así como a 13 centros sanitarios, 28 centros docentes y 5 centros culturales ubicados en las proximidades de carreteras estatales, a través de reducciones significativas del ruido ambiental.