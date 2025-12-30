Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Heraldo de la Macarena vendrá acompañado de un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

El cortejo recorrerá las calles de la Macarena el próximo domingo, 4 de enero, tras un cambio de fecha

Cortejo del Heraldo del pasado año.

Cortejo del Heraldo del pasado año. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El Heraldo de la Macarena recorrerá las calles del barrio en Sevilla el próximo domingo, 4 de enero de 2026, para recoger las últimas cartas de los niños con destino a los Reyes Magos. El cortejo realizará su salida a las 17:00 horas desde el Hogar Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, para regresar al mismo punto a las 21:00 horas.

El Heraldo avanzará por la calle San Juan de Ribera y los jardines del Parlamento de Andalucía, donde está previsto que el paso del cortejo se realice por la puerta de la fachada principal, un enclave especialmente significativo del recorrido. A continuación, continuará por la calle Don Fadrique para entrar al Campus Universitario de la Facultad de Medicina, alcanzando después el Hospital Universitario Virgen Macarena.

El itinerario proseguirá por la avenida Doctor Fedriani, la calle Doctor Leal Castaño y Manuel Villalobos, antes de tomar de nuevo la calle Fray Isidoro de Sevilla para poner rumbo al Hogar Virgen de los Reyes, donde está prevista la entrada como último punto.

Tres camellos y un elefante

El cortejo contará con una estampa muy especial, con la presencia de tres camellos, un elefante y acompañamiento musical, ofreciendo un recorrido lleno de simbolismo y atractivo para pequeños y mayores, y consolidándose como uno de los actos más destacados de estas fechas en Sevilla.

