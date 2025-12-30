Investigan en Sevilla robos continuados de cable de cobre en líneas ferroviarias para venderlo en chatarrerías

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra una persona como presunto responsable de delitos continuados de hurto de cobre en líneas ferroviarias de las zonas de Guadajoz-Carmona y Los Rosales, en la provincia de Sevilla, unos robos reiterados que han causado importantes perjuicios económicos y daños estructurales en la red de transporte público.

Las actuaciones desarrolladas por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil en Carmona permitieron trazar el destino del material sustraído, determinándose que el cableado de cobre era vendido posteriormente en diversas chatarrerías y centros de gestión de residuos de la comarca.

Modus operandi delictivo

El modus operandi consistía en aprovechar la nocturnidad para interrumpir el suministro eléctrico del alumbrado de la estación. Acto seguido, el presunto autor procedía a levantar las arquetas, cortaba el cableado ferroviario y lo extraía de forma paulatina.

Esta intervención se encuadra dentro del dispositivo permanente de prevención y esclarecimiento de delitos que afectan a las infraestructuras críticas. Finalmente, cabe destacar que la fluida cooperación y el intercambio de información entre la Guardia Civil y los servicios técnicos y de seguridad de RENFE han resultado determinantes para la identificación del responsable y la posterior puesta a disposición de las diligencias ante la Autoridad Judicial competente.