Llega 'Francis', la quinta borrasca de gran impacto de la temporada: así afectará a Sevilla en Año Nuevo y Reyes

El Año Nuevo irrumpirá marcado por el tiempo adverso con la llegada de Francis, una borrasca de gran impacto que inaugurará 2026 con lluvias intensas, viento y un episodio meteorológico que afectará de forma progresiva a Canarias, el oeste peninsular y, durante el fin de semana, al conjunto del territorio, según el avance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Una nueva borrasca con nombre propio

Francis, que provocará lluvias fuertes desde el viernes afectarán al oeste peninsular, con lluvias abundantes, mientras que el fin de semana se extenderán al resto del territorio, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Francis es la sexta en la lista de borrascas y danas de gran impacto en la temporada 2025/2026, nombradas por el Grupo Suroeste europeo, conformado por los Servicios Meteorológicos de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España (AEMET).

Tras Alice —que fue una dana—, Benjamin, ClaudiaDavide y Emilia, hay previstos otros 15 fenómenos climáticos de esta categoría para la misma temporada.

A partir del miércoles 31 de diciembre, este es el resumen por días y tramos horarios en Sevilla capital, según los datos de AEMET, con un panorama marcado por cielos cubiertos y un aumento progresivo de la probabilidad de lluvias conforme avance la semana.

Miércoles 31 de diciembre

00:00–12:00 horas: cielo cubierto, 30% de probabilidad de lluvias, 4ºC mínima y 15ºC máxima.

12:00–24:00 horas: cielo cubierto, 25% de probabilidad de lluvias, 4ºC mínima y 15ºC máxima.

Jueves 1 de enero

00:00–12:00 horas: cielo cubierto, 45% de probabilidad de lluvias, 7ºC mínima y 16ºC máxima.

12:00–24:00 horas: cielo cubierto, 35% de probabilidad de lluvias, 7ºC mínima y 16ºC máxima.

Viernes 2 de enero

0:00–24:00 horas: cubierto con lluvia, 65% de probabilidad de lluvias, 10ºC mínima y 19ºC máxima.

Sábado 3 de enero

00:00–24:00 horas: cubierto con lluvia, 95% de probabilidad de lluvias, 11ºC mínima y 18ºC máxima.

Domingo 4 de enero

00:00–24:00 horas: cubierto con lluvia, 90% de probabilidad de lluvias, 10ºC mínima y 17ºC máxima.

Lunes 5 de enero

00:00–24:00 horas: cubierto con lluvia, 10% de probabilidad de lluvias, 10ºC mínima y 14ºC máxima.

Martes 6 de enero

00:00–24:00 horas: cubierto con lluvia, 5% de probabilidad de lluvias, 8ºC mínima y 12ºC máxima.

El cambio llega con 2026

Con la llegada de 2026, el jueves las altas presiones se retirarán y darán paso a una borrasca atlántica y sus frentes asociados, por lo que se esperan precipitaciones generalizadas, ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 en Canarias y —en el escenario más probable— desde el día 2 en el oeste peninsular, que se extenderán hasta afectar al resto del territorio.

En este sentido, los mayores acumulados se darán en el tercio occidental, Pirineos, Alborán y Canarias, con probables acumulados significativos. Además, se prevén en forma de nieve en cotas altas de zonas de montaña de la mitad norte.

Al mismo tiempo, las temperaturas aumentarán a nivel general, con probables descensos al final de la jornada, y con heladas que afectarán a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, con tendencia a perder extensión e intensidad a lo largo de los días. Asimismo, predominará el viento de componentes sur y oeste, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y litorales y montañas de la Península.

¿Reyes pasados por agua?

La AEMET ha matizado que aún prevalece mucha incertidumbre por el alcance de predicción para el próximo lunes, pero prevé que la borrasca atlántica se transforme en una baja poco profunda situada en el Mediterráneo occidental que dejará cielos cubiertos en la mitad sureste peninsular, donde irán acompañados de precipitaciones que pueden ser intensas en zonas próximas al litoral.

De esta forma, espera la presencia de nieve en una buena parte de la mitad sureste en cotas relativamente bajas, cielos nubosos con precipitaciones en los litorales atlánticos y —en general— vientos del norte acompañados de un descenso de temperaturas.