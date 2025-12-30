Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación

La Isla de la Cartuja quedará libre de multas a vehículos contaminantes durante casi todo 2026. PP y Vox aprobaron la pasada semana en su acuerdo Medidas por Sevilla 2026 -que permite desbloquear la aprobación de las cuentas de este próximo año- cambiar drásticamente la concepción de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja, en la que se instalaron cámaras de seguridad que detectan aquellos coches que no cuentan con los distintivos que permiten acceder, circular y estacionar en su interior sin ningún tipo de restricción. En su primer año de aplicación, fueron multados 18.677 vehículos, pero ahora esta limitación solo estará vigente en días de alta contaminación, que según los registros de las estaciones de medición no se producen apenas.

De momento, PP y Vox no se han sentado para terminar de perfilar la medida ya firmada, algo que sucederá a comienzos de este año. Será en esa reunión cuando se concreten los parámetros que fijarán la activación de las cámaras. De momento, el acuerdo establece que "se modificará la ordenanza de movilidad en relación con los preceptos que desarrollan la ZBE, para terminar con la imposición automática de multas y las restricciones permanentes al tráfico, siempre dentro del marco de normativa europea". Además, en la descripción del pacto se pone como ejemplo lo sucedido en Castellón de la Plana, donde Vox también consiguió que se implantara esta medida.

Fue uno de los dos requisitos principales que anunció la portavoz de Vox, Cristina Peláez, para dar su visto bueno al Presupuesto dibujado por el alcalde, José Luis Sanz. Así lo razonó: "Simplemente, vamos a desconectar las cámaras mientras no tengamos niveles de polución que justifiquen que estén conectadas. Se está aplicando de forma injusta, deriva del fanatismo climático que empobrece a las clases trabajadoras diariamente". Para su grupo municipal, las cámaras "están atacando precisamente a las clases trabajadoras, a familias de clases menos pudientes que no pueden comprarse un coche de alta gama o de ultima generación ecológicos".

Cámaras en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja / EP

Según explicó Peláez días antes del acuerdo, si los niveles subieran se podrían activar las cámaras por un decreto de alcaldía e informando a los sevillanos, para de nuevo desactivarlas cuando los niveles de contaminación se encuentren por debajo del límite establecido. En concreto, Vox asegura que La Cartuja es la zona de Sevilla con "menos contaminación" y "es precisamente donde se están multando a las personas".

En el caso de Castellón de la Plana, en este 2026 entra en vigor su nueva ordenanza de movilidad y su nueva Zona de Bajas Emisiones, ubicada allí en el centro de la ciudad. Según explicó su concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, "para cumplir con los objetivos obligatorios de reducción de contaminación no eran necesarias las restricciones circulatorias". El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, celebró que se eliminara un sistema "confiscatorio" que suponía más de dos millones de euros en multas al año para los castellonenses.

El 99% de los vehículos acceden con distintivo en La Cartuja

Aunque la media de multas impuestas, según los datos de su primer año de aplicación, ascendía a algo más de 1.500 coches sancionados al mes, realmente supone un porcentaje ínfimo con respecto al número de vehículos que acceden diariamente a esta área. La limitación empezó a ejecutarse en julio de 2024. Derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, impide acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00, a los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

Justo cuando los accesos no autorizados detectados empezaron a ser denunciados y sancionados, se registró el periodo de más multas. Unos 2.321 vehículos fueron captados por las cámaras sin cumplir la normativa. Sin embargo, en el mismo mes de este 2025 cayeron a las 943. Esto es, ya apenas el 0,46% de los 261.991 vehículos que entraron por los 16 puntos de acceso a la ZBE, de los cuales 232.292 lo hicieron en días laborables y 204.612 en horario restrictivo de 7 a 19 horas.

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja / Ayuntamiento de Sevilla

Desde julio de 2024 hasta julio de 2025, el número de multas fue descendiendo, a pesar de algún pico aislado. Ya 2024 se cerró con 9.911 multas en los primeros seis meses de norma en funcionamiento, cayendo la cifra mensual de manera constante salvo un repunte en octubre.

Hasta el momento, el vehículo que contaba con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" o "B", no estaba afectado y podía acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones sin ningún tipo de restricción. Y los vehículos que no dispusieran de uno de los distintivos ambientales y pudiera acogerse a alguna excepción prevista para entrar en la Cartuja, debían obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable, desde motocicletas, ciclomotores, taxi, VTC, algunos vehículos de transporte de mercancías o acreditados, entre otros.

Sin niveles altos de contaminación en La Cartuja

Para medir la contaminación, la Junta de Andalucía cuenta con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, que establece varios niveles: buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente desfavorable. Los datos más recientes son de 2024, y de ellos se concluye que Sevilla y su área metropolitana es donde se registró un mayor número de situaciones desfavorables y muy desfavorables (53 días), siendo el ozono el contaminante que más afecta. Un día hubo calidad buena, 191 días de calidad razonablemente buena, 121 días con calidad regular, 52 con calidad desfavorable y uno con calidad muy desfavorable. Por tanto, solo hubo un día de calidad muy desfavorable, en marzo de 2024.

En La Cartuja las dos estaciones más cercanas son las de Torneo y San Jerónimo, ya que allí no hay ninguna. Y estas dos no suelen presentar niveles preocupantes, salvo en días contados. La de Torneo contabilizó en 2024 un día de calidad de aire muy desfavorable, 12 días desfavorables y 55 regulares. Y la de San Jerónimo, dos desfavorables y 47 regulares. No obstante, Ecologistas en Acción ya ha advertido que las ZBE tienen la misión evitar una mayor concentración de vehículos contaminantes en su perímetro para impedir el empeoramiento de la calidad del aire, el ruido y las condiciones ambientales, y en este caso "las medidas anunciadas por el Ayuntamiento irían en sentido contrario a esta obligación".