Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana

La maquinaria no para en la calle Pagés del Corro, una de las arterias principales de Triana, para completar su transformación aprovechando que Emasesa está sustituyendo las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo de toda la vía. Ya se está ejecutando la segunda fase de obras, en el tramo entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria, de forma paralela a la primera, iniciada en verano y que terminará a finales de abril de 2026. Y dentro de esta etapa de trabajos, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que acometerá de manera complementaria actuaciones para mejorar la accesibilidad, la calidad y estética del espacio público y además de la puesta en valor del patrimonio histórico ubicado en la zona.

Las tres principales intervenciones supondrán la restauración y adecuación del compás de la iglesia de San Jacinto, la remodelación del monumento dedicado a Rodrigo de Triana y la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas.

Calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana, en obras / Jorge Jiménez

La nueva plaza en la iglesia de San Jacinto

En el compás de la iglesia de San Jacinto se harán trabajos de mejora del espacio delantero de la parroquia mediante la remodelación de la plaza, preservando su estética actual de ladrillo visto y manteniendo los paños cerámicos existentes. Se sustituirán los azulejos deteriorados y se repondrán aquellos que falten, garantizando la conservación del valor patrimonial del conjunto.

Además, se restaurará el pavimento del compás con la colocación de nuevos azulejos en homenaje a las hermandades que tuvieron su origen en esta parroquia. Las insignias de la Hermandad de la Esperanza de Triana, la Estrella, las Aguas y el Rocío de Triana, que iniciaron su actividad en San Jacinto, quedarán representadas en este espacio renovado. La actuación se completará con la sustitución del cerramiento actual por uno nuevo, acorde con el entorno remodelado, así como con la retirada de los restos del tocón existente.

Recuperación del monumento de Rodrigo de Triana

Otra de las actuaciones destacadas será la que el Ayuntamiento acometerá para la recuperación del monumento a Rodrigo de Triana, ubicado en la Plaza Virgen de la Milagrosa. De forma paralela a la remodelación de la escultura, se llevará a cabo una reordenación y adecentamiento de toda la plaza con el objetivo de otorgar mayor protagonismo a esta escultura.

El monumento, obra del escultor sevillano José Lemus realizada en piedra artificial en la década de los setenta, presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo. Por ello, se procederá a su reproducción en bronce como material definitivo; al tratarse de un material noble se conseguirá con ello su perdurabilidad en el tiempo. Además se diseñará una nueva peana que permitirá elevar la escultura en altura. La intervención se completará con la instalación de un sistema de iluminación ornamental que realzará el valor artístico y simbólico del monumento.

Reurbanización de Gustavo Bacarisas

Por último, se llevará a cabo la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas, vía peatonal que conecta Pagés del Corro con la calle Génova. El proyecto contempla el arreglo integral del acerado, la adecuación de la zona de acceso al aparcamiento existente, la reordenación de los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas y el adecentamiento de los parterres. Asimismo, se llevará a cabo la reorganización de los monolitos ubicados en esta calle, mejorando la imagen urbana y la movilidad peatonal.

Así avanza la obra de Pagés del Corro

Los trabajos de Emasesa "avanzan a buen ritmo y se encuentran actualmente dentro del calendario previsto", según ha informado el Ayuntamiento. En total, cuentan con una inversión de 7.779.376 euros, que se ejecutan en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y supondrán también la renovación de la pavimentación y la construcción de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad.

Los trabajos que Emasesa está realizando en Pagés del Corro, donde se incluyen, además, Victoria y Luca de Tena, también redistribuirán aparcamientos, alcorques y se potenciará el arbolado de esta calle principal del barrio. Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados, que ganarán espacio para el peatón.

La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses teniendo prevista su finalización en diciembre de 2026.