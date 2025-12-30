Una nueva plaza sin ficus en la iglesia de San Jacinto: contará con azulejos sobre hermandades y un nuevo cerramiento

El entorno de la iglesia de San Jacinto, emblema del corazón de Triana, experimentará una remodelación profunda que incluye la retirada de los restos del tocón perteneciente al ficus que hasta hace cuatro meses se elevaba en la plaza. Su tala, a comienzos de agosto, fue el punto de partida de la transformación del compás de la parroquia, cedido desde finales de 2023 al Ayuntamiento de Sevilla para que se encargue de su conservación. Y, paralelamente a los trabajos de Emasesa en a la calle Pagés del Corro, el Gobierno de José Luis Sanz ha anunciado que a través de la Gerencia de Urbanismo actuará en el exterior de la iglesia, dentro de las actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad, la calidad y estética del espacio público y poner en valor del patrimonio histórico ubicado en la zona.

Se acometerán trabajos de mejora en el espacio delantero de la parroquia que consistirán en remodelar la plaza con la intención de preservar la estética actual de ladrillo visto y mantener los paños cerámicos existentes. Lo que cambiará será la sustitución de los azulejos deteriorados, reponiendo también los que falten, para garantizar una adecuada conservación del valor patrimonial del conjunto.

El pavimento del compás se restaurará colocando nuevos azulejos que tendrán un homenaje a las hermandades originarias de la parroquia: la Hermandad de la Esperanza de Triana, la Estrella, las Aguas y el Rocío de Triana. Sus insignias quedarán representadas en este espacio, ya que iniciaron su actividad en San Jacinto.

Vista aérea del compás de la iglesia de San Jacinto, en Triana, donde se realizarán obras / María José López

La actuación se completará con la sustitución del cerramiento actual por uno nuevo, acorde con el entorno remodelado. El vallado actual rodea toda la plaza y cerca este espacio por el que los feligreses acuden a la parroquia. Todo ello lo acometerá la Gerencia de Urbanismo después de que en noviembre de 2023 se firmara la cesión del compás para que pasara a ser de uso público, tras el acuerdo municipal con la Orden dominica que regenta el templo. La cesión, tal y como constaba en el documento, era de una duración de 25 años.

"Teníamos muchos agujeros y desperfectos"

El párroco de la iglesia de San Jacinto, fray Francisco Javier Rodríguez, ha recibido la noticia con entusiasmo. "El compás se ha deteriorado con el tiempo, sobre todo las baldosas. Cuando han entrado máquinas, han hecho que haya agujeros y desperfectos. Son reiteradas las ocasiones de gente mayor que se tropieza", explica a El Correo de Andalucía.

Según cuenta, ellos han intentado señalizar durante este tiempo dónde había azulejos con peligro de caída, pero acaba siendo insuficiente entre "tanta gente que entra". "Me alegro de que me hayan hecho caso", afirma, ya que dio al Ayuntamiento para que pudieran ir a revisar la plaza e incluso este pasado lunes le comunicaron que las mejoras "estaban en camino".

El cerramiento también se encontraba "deteriorado", mientras que valora de los nuevos azulejos en honor a las hermandades que "le parece bien". "Hay unos azulejos pequeños muy bonitos que eran de la cerámica trianera y que eran de distintos monumentos de la ciudad", añade.

El ficus, el elemento distintivo que no permanecerá

Dentro de la transformación de la plaza que rodea la iglesia de San Jacinto, lo que no sobrevivirá a los cambios es el ficus, el árbol talado en agosto y que aún permanece mediante restos del tocón. Todo se remonta a 2022, cuando la orden dominica, propietaria del templo, reclama la tala del árbol. El Ayuntamiento de Sevilla, entonces en manos del PSOE, realizó ese verano una poda que afectó al 70% de la copa. La parroquia alegaba peligro a la seguridad de los viandantes, como la lesión que sufrió una vendedora de cupones tras caerle encima una rama de grandes dimensiones, así como desperfectos en el edificio. Aquella tala se paralizó por orden judicial cuando la denunció una asociación de jardinería. Además, surgió un movimiento vecinal y ecologista también contrario a acabar con el ficus.

Un año después, en 2023, se produce la firma de la cesión del compás, en la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del PP, llegó a decir que el entendimiento entre el Ayuntamiento y la Orden suponía una "solución satisfactoria para todas las partes, garantizando el mantenimiento del ficus, que pasará a ser competencia municipal, desistiendo expresamente la Orden de la licencia de apeo del árbol". Sin embargo, dos años después, el ficus es historia.

Operarios talan el árbol de San Jacinto el pasado mes de agosto de 2025 / Francisco J. Olmo / Europa Press

En abril, el Ayuntamiento llegó a la conclusión de que no existía remedio posible para la supervivencia del árbol y certificó su muerte. Y en agosto, se consumó su final con la retirada del ejemplar. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, se comprometió a que, una vez finalice la actuación de forma definitiva, se colocará un monolito en recuerdo.

"Se va a conservar una sección del tronco con un monolito y se pondrá una pequeña placa en recuerdo del ficus y del movimiento verde que hubo en esta zona", detalló Rincón, que opinó que era "una pena que ocurra esto, pero ya en 2022 se lo cargaron con aquella tala". Desde el Gobierno de Sanz se apuntó que se intentaron todos los métodos pero ya no se podía hacer nada y se optó por talarlo "por la peligrosidad que supone dejarlo tal cual estaba" y así evitar "posibles accidentes por caídas de ramas".