Aplastamientos, infartos y caídas en altura: 2025, un año negro con 36 trabajadores muertos en Sevilla

Manuel, Ángel, Daniel. Y también Adrián, Francisco y el Trasierra, como lo conocían sus amigos. Así hasta 36, el número de trabajadores muertos este 2025 en Sevilla. Un año negro para la siniestralidad laboral en la provincia: no se alcanzaba esta cifra de fallecidos desde la época del boom de la construcción. Algunos no llegaban a la treintena, otros contaban los días para jubilarse. Ninguno de ellos se ha sentado a la mesa esta Navidad. Todos perdieron la vida en el tajo.

La lista se inició el 10 de enero, cuando falleció atropellada una trabajadora en Dos Hermanas, según la estadística de Comisiones Obreras en Sevilla (las oficiales se publican con dos meses de atraso). La última víctima confirmada por este sindicato data del pasado 5 de noviembre: un hombre de 60 años quedó atrapado en una máquina en el polígono industrial Hacienda Dolores, en Alcalá de Guadaíra. Y entre estas muertes, primera y última, otras 34 personas más.

Las causas de estos siniestros laborales son diversas, desde accidentes de tráfico a infartos. Una de las más frecuentes, eso sí, son las caídas en altura: hasta siete empleados han muerto de esta forma en la provincia, según CCOO. Como Manuel, que con solo 28 años falleció tras caerse desde el techo de una nave industrial en Sevilla capital. O como el operario que se precipitó desde unos seis metros en Aznalcóllar el pasado junio.

También los aplastamientos, que se han cobrado la vida de seis trabajadores en la provincia este 2025. Entre ellos, los tres que murieron en Coria del Río el pasado abril después de que se desprendiera el techo de la nave en la que se encontraban. Un colapso provocado por "la imprevisible e inevitable irrupción de un tornado en el inmueble, de 220 km/h de velocidad", según determinó la jueza al cargo del caso, que archivó la investigación unos meses más tarde.

Entre 28 y 65 años, hombres en su mayoría

Ese es el rango de edad de los fallecidos: el más joven tenía 28 años, y el mayor, 65, según datos de esta organización sindical. Más allá de Manuel, otros dos jóvenes de su misma edad también han muerto en el tajo: uno en accidente de tráfico y el otro aplastado por una planta de hormigón del edificio que construía. Este último siniestro ocurrió en junio en un polígono de Camas, en las obras de un almacén para una empresa farmacéutica.

La franja con más víctimas, sin embargo, está entre los 40 y los 49 años. Hasta un tercio de los trabajadores muertos en Sevilla tenía esta edad. Otros nueve de ellos superaban los 60, y estaban cerca ya de la jubilación. Siete eran treintañeros, y los restantes seis estaban en la cincuentena. Y eran hombres en su mayoría: en concreto, el 91% del total. Unos datos que conforman un panorama de la siniestralidad "absolutamente desolador", tal como define Carmen Tirado, secretaria de Salud Laboral de CCOO-Sevilla.

"Hay 36 personas que no están esta Navidad"

"Son 36 muertes en la provincia de Sevilla. Tenemos que remontarnos mucho atrás para encontrar un dato parecido, en pleno boom de la construcción", señala Tirado a este periódico. "En años más recientes, no hay precedentes similares. De hecho, en 2023 fueron 25 fallecidos en accidentes laborales, y en 2024 se contabilizaron 22. Este año ha habido una subida bestial", subraya esta responsable sindical.

En el foco, claro, está la política preventiva. "La mayoría de los accidentes, sobre todo los graves y mortales, se pueden evitar si las empresas cumplen con las medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo", destacaron desde UGT-Andalucía en un comunicado reciente. "Los datos no hacen más que demostrar que se continúa incumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las compañías, o si se hace, es de manera testimonial con el objetivo de evitar multas", aseguraron desde este sindicato.

"En contra de lo que algunos puedan insinuar, los empresarios somos los primeros interesados en evitar accidentes laborales. La seguridad en el trabajo no es una opción: es una obligación de todos", afirmaron desde la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) hace a unos meses a este medio. "Nosotros debemos garantizar la formación adecuada y poner a disposición los medios de protección necesarios, y los trabajadores han de hacer un uso correcto de ellos. Culpar a una sola parte es simplificar el problema", apuntaron desde el CES.

"El no cumplimiento de la norma preventiva hace que mueran personas. Justo por esto hay tantos hombres y mujeres que no se van a sentar con sus familias esta Navidad", recalca por su parte Carmen Tirado desde Comisiones Obreras. Entre ellos, Manuel, Ángel, Daniel. Adrián, Francisco y el Trasierra. Y otros 30 trabajadores más que este 2025 perdieron la vida en Sevilla mientras intentaban ganársela.