Brutal agresión con una mesa a una médica en Sevilla: "Eres una zorra que no sirves para esto"

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado de una nueva agresión a profesionales sanitarios registrada en la provincia, tras denunciar un grave incidente ocurrido en el centro de salud de Pilas, donde una doctora fue víctima de coacciones e insultos por parte de un usuario que exigía ser atendido “de inmediato” en el servicio de Urgencias, según ha informado la organización sindical.

La facultativa agredida relata que el supuesto agresor irrumpió en la consulta “de forma violenta y exaltada”, elevando la voz y profiriendo insultos como “zorra” y afirmaciones de que “tenía poca vergüenza”, destaca el Sindicato Médico de Sevilla en un comunicado.

Coacciones e insultos en la consulta

Ante esta situación, la profesional médica acudió a la sala de espera para aclarar el turno de atención, a lo que el paciente respondió “de forma despectiva y agresiva”, realizando “gestos bruscos” con los brazos y afirmando que él era el primero y que había otros dos pacientes después.

La médica le indicó que accediera a la consulta para proceder a su atención y, al solicitarle su nombre y DNI, añade el comunicado del sindicato médico, y pedirle que “lo hiciera más despacio para anotar correctamente”, el presunto agresor golpeó la mesa con el ordenador de la consulta y la “lanzó violentamente” hacia la doctora.

Lesiones físicas y crisis de ansiedad

Como consecuencia de ello, añade el SMS en su comunicado, la médica sufrió un impacto en el tórax, “que afectó sobre todo a la mama derecha”. Tras la agresión, el paciente abandonó la sala con expresiones “claramente vejatorias y de carácter sexista”, mientras que la doctora agredida tuvo que ser medicada tras sufrir una crisis de ansiedad, “con gran nerviosismo y malestar emocional”.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) condenan y lamentan esta nueva agresión, al tiempo que recuerdan que, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, están a disposición de los profesionales del SAS víctimas de agresiones diversos instrumentos que van desde el asesoramiento legal al apoyo psicológico, además de dar igualmente cobertura a la asistencia sanitaria que precisen.

Medidas de protección al personal sanitario

Además, tal como remarcan fuentes de la Consejería, se ofrecen otros instrumentos como la figura del ‘profesional guía’; canales ágiles y rápidos para que a la víctima de una agresión se le preste acompañamiento tras sufrirla; refuerzo de las medidas de seguridad; o el impulso de la formación y la capacitación de profesionales.

En septiembre, el Gobierno andaluz dio un paso más en su lucha contra las agresiones con la aprobación del decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SPPA), que echó a andar a principios de noviembre.

Con su creación, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con el cuidado y la protección de todos los profesionales del sistema sanitario público, como pieza clave del sistema, para que se sientan valorados, reconocidos y seguros en su entorno laboral, añaden las mismas fuentes.