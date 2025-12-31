El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: "Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras"

Los amantes de la carne están de celebración porque existe un buffet libre en Sevilla en el que pueden comer toda la carne que quieran, de todos los cortes y variedades posibles, de forma completamente ilimitada.

Es lo que ofrece Asador Casa Julio, un restaurante de carnes a la brasa al estilo argentino situado en el municipio hispalense de Dos Hermanas que se ha convertido en el buffet libre más carnívoro de toda la provincia.

Cortes de carne a la brasa incluidos en el buffet

"Tenemos las mejores carnes a la brasa, buffet libre, buen vino y el mejor ambiente de la ciudad", aseguran desde este restaurante que se encuentra en el número 28 de la calle Zamora de Dos Hermanas.

Así, sus comensales pueden degustar todo tipo de cortes de carne a la brasa, entre las que se encuentran costillas de ternera y cerdo, entraña, vacío, punta de solomillo, lagarto, secreto y churrasco, entre otras muchas más especialidades.

Entrantes incluidos: fríos y calientes

Además, en su buffet libre también se incluyen entrantes gratis tanto fríos como calientes, entre los que se pueden encontrar su ensaladilla, el salpicón de marisco, las papas aliñás, mini empanadillas criollas, el 'gratín' de patata, chorizos y morcillas.

Y, a diferencia de la mayoría de buffets libres, el cliente no tendrá siquiera que levantarse de la mesa para probar cada uno de estos platos, sino que son los propios camareros los que recorren la sala con las piezas de carne.

"Podéis poneros hasta arriba y repetir cuantas veces queráis", señalan sus propios comensales. Sin embargo, no vale con coger toda la comida sin mesura, dejando el plato lleno, sino que será necesario terminar todos platos que se pida.

Horarios del buffet libre más carnívoro de Sevilla

El servicio de buffet libre de carne y entrantes está disponible en este local de Dos Hermanas de miércoles a domingo de 14.00 a 17.00 horas y de 21.00 horas a cierre.

En estas fechas navideñas, el asador tiene un horario especial en el que el 5 y el 6 de enero también abren sus puertas, este último día en horario de 14.00 a 15.30 y de 15.30 a 17.00 horas.

El 31 de diciembre y el 1 de enero permanecerán cerrados, mientras que el resto de días mantendrán su horario habitual.

Precios del buffet: adultos y niños

El precio para disfrutar de este buffet libre sevillano es de 14,50 euros para los adultos miércoles y jueves y 17,90 euros viernes, sábados y domingos.

Los niños, por su parte, pagarán 5 euros para este buffet, a excepción de los menores de 3 años, que comen gratis. Estos precios no incluyen la bebida ni los postres, que deben ser abonados por separado.