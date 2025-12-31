Sucesos
Detenido el conductor que huyó tras atropellar a un guardia civil en Sevilla
Los agentes le dieron el alto en un control de alcohol y drogas
Un control de alcohol y drogas llevado a cabo el pasado 30 de noviembre en la SE-30 terminó con la huida a gran velocidad de un turismo cuyo conductor arrolló a un guardia civil al desobedecer las indicaciones de los agentes.
Los hechos ocurrieron cuando los integrantes del dispositivo policial dieron el alto al vehículo. Lejos de detenerse, el conductor hizo caso omiso a las señales, emprendiendo la huida y atropellando a uno de los agentes que participaba en el control.
Tras las primeras investigaciones, el GIAT de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Andalucía (Sevilla) procedió a la detención del ocupante del asiento delantero, propietario y titular del turismo. Esta persona fue identificada por los agentes del control como presunto colaborador necesario en los hechos.
La investigación continuó para localizar al conductor fugado y, finalmente, el pasado 18 de diciembre, guardias civiles del GIAT lograron su detención en el casco urbano de Sevilla, gracias a la estrecha colaboración de la Policía Local.
El conductor ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, desobediencia grave y conducción temeraria.
