Dos detenidos por una oleada de robos en bares y restaurantes de Mairena del Aljarafe

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos responsables de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos de restauración de Mairena del Aljarafe. Los arrestos se enmarcan dentro de la operación Maharana Chloris, puesta en marcha tras el incremento de este tipo de delitos en la localidad sevillana.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, cuando los agentes detectaron un notable aumento de robos, principalmente en bares y restaurantes, una situación que había generado preocupación entre los comerciantes del municipio. A partir de ese momento, se intensificaron las labores de vigilancia y análisis para identificar a los autores.

Los presuntos ladrones dentro de uno de los establecimientos / Guardia Civil

Según ha podido determinar la investigación, los detenidos actuaban de madrugada y seguían un modus operandi muy definido. Antes de cometer los robos realizaban vigilancias previas para comprobar la posible presencia policial en la zona. Una vez asegurado el entorno, accedían a los locales y no tardaban más de tres minutos en perpetrar el robo.

Los asaltantes huían siempre a pie y se llevaban principalmente cajas registradoras, botes de propinas y otros objetos de valor, que posteriormente eran vendidos. Esta rapidez de actuación dificultó inicialmente su identificación.

Momento de la detención de los supuestos ladrones por parte de la Guardia Civil / Guardia Civil

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, en coordinación con la Policía Local. Tras su detención, los dos sospechosos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y continúa analizando información relacionada con estos hechos, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales en los próximos días.