¿Cuánto pagarán los sevillanos en 2026? Así afectará el cambio de año al IBI, Tussam, taxis o la nueva zona azul

El cambio de año supondrá la entrada en vigor de las nuevas Ordenanzas Fiscales en Sevilla, con cambios en los impuestos, al igual que se actualizarán otras tarifas como las de Tussam, Emasesa o el taxi. Desde este 1 de enero se empezarán a aplicar los cambios aprobados por el Gobierno de José Luis Sanz, que afectan especialmente al IBI, a la zona azul, al ICIO o a la celebración de eventos. La mayoría de impuestos locales, las tasas y los precios públicos se congelan y no tendrán novedades, mientras que la nueva bajada del 1% se aplicará sobre todos los tipos impositivos y tipos diferenciados aplicables a los bienes inmuebles, ya sean urbanos, rústicos o de características especiales, que se suma a la otra bajada generalizada del 1% que se aplicó en 2024.

En concreto, en materia de impuestos, se producirá una bajada del 1% del IBI para todos los sevillanos en 2026. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, entran en vigor dos bonificaciones. Por un lado, en las obras para favorecer las condiciones de accesibilidad, se suprime la limitación actual de disfrutar de subvenciones públicas o privadas, a fin de favorecer que este tipo de obras, como la instalación de ascensores, se podrán acoger a la bonificación. Por otro lado, se amplía del 80% al máximo legal permitido (95%) la bonificación en el ICIO para aquellas obras que afecten a los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Nueva zona azul

Por otro lado, en la Ordenanza sobre la Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las zonas determinadas por el Ayuntamiento (la conocida zona azul), a petición del Servicio de Movilidad, tras haberlo consensuado con los vecinos, se incluyen seis nuevas calles en la zona de la Pirotecnia (Avenida de la Borbolla, Avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans), a fin de facilitar la rotación de vehículos en un entorno con alta concentración de oficinas, medida que no supondrá un perjuicio para los residentes que dispongan de abono mensual. Esta medida viene motivada por la restitución de las plazas de aparcamiento eliminadas por la obra del Metrocentro y distintas obras del entorno.

Tasas en exámenes, eventos y mercados

También entra en vigor la exención de la Tasa de Derechos de Exámenes a las personas víctimas de violencia de género y del terrorismo, así como a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial. Se aplicará desde el 1 de enero una reducción del 50% sobre las cuotas previstas en favor de los miembros de las familias numerosas de categoría general.

En relación con las Tasas gestionadas por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de este Ayuntamiento, se modifica, en primer término, la Tasa de expedición de documentos de dicho Organismo por cuestiones puramente técnicas. Y en segundo lugar y, como cambio más destacable, en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos entra en vigor una nueva tasa por tramitación de licencias para actividades ocasionales de naturaleza lucrativa, tales como espectáculos, atracciones, actos publicitarios, con una escala de precio, según aforo y duración de la actividad a desarrollar. Quedan excluidas de la nueva tasa, las entidades de interés general sin ánimo de lucro y las hermandades.

Finalmente, se operan cambios sobre la Tasa de prestación de servicio de mercado de abastos, precisando más y mejor el hecho imponible de la tasa, o en los Anexos de Callejeros de Tasas y Precios Públicos, conforme a las nuevas denominaciones o nuevas calles surgidas en la ciudad.

Las tarifas de Tussam y Emasesa en 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha recordado, con motivo del cambio de año, que las tarifas de Emasesa y Tussam se mantienen como en 2025. Como ya informó este periódico, Sevilla mantiene sus descuentos para el transporte público, que se unen a los aplicados por el Gobierno de España. El Ejecutivo nacional financia el 20%, porcentaje que ya bajó este 2025 unos diez puntos e implicó que los viajes en Tussam cuesten un 20% más . El otro 20% del descuento lo pone el Ayuntamiento de Sevilla, de manera que se ha estado aplicando en total una rebaja del 40% en la mayoría de las tarifas de Tussam. De cara al 2026, según confirmaron fuentes municipales a El Correo de Andalucía, todas las tarifas y descuentos se mantendrán.

En el caso de billetes y tarjetas de Tussam , el billete univiaje sigue costando 1,40 euros, la tarjeta turística de un día unos cinco euros y la de tres días unos diez euros. Aplicando el 40%, el multiviaje con trasbordo pasa de 0,76 a 0,46 euros y el multiviaje sin trasbordo pasa de 0,69 a 0,41 euros.

El servicio al aeropuerto también mantiene el billete univiaje de la línea aeropuerto en seis euros, el billete de ida y vuelta en ocho euros y la tarjeta multiviaje en seis euros. La tarifa mensual del aeropuerto pasa de 41 euros a 24,60 euros. Tampoco hay cambios en la Feria: el univiaje costará 1,60 euros y con la tarjeta multiviaje unos 1,50 euros. Los principales cambios están en las tarjetas personalizadas:

30 días : de 35,30 a 21,20 euros.

: de 35,30 a 21,20 euros. Estudiante mensual : de 19 a 11,40 euros.

: de 19 a 11,40 euros. Estudiante septiembre a julio : de 190 a 162,40 euros.

: de 190 a 162,40 euros. Mensual aeropuerto : de 41 a 24,60 euros.

: de 41 a 24,60 euros. Anual : de 320 a 309,30 euros.

: de 320 a 309,30 euros. Social : de 17,65 a 10,60 euros.

: de 17,65 a 10,60 euros. Joven: 17,65 a 8,80 euros.

Subida del precio del taxi

El servicio de taxi sí experimentará con el nuevo año una subida. Será del 5% en su tarifa correspondiente a los días laborables y de un 3,5% por las noches y fines de semana; también en el servicio al aeropuerto. La subida del 5% es en la tarifa que se aplica en los servicios urbanos realizados de lunes a viernes, en días laborables, de 7.00 a 21.00 horas; de un 3,5% sobre las tarifas en el resto de tramo horario, Semana Santa y Feria de Sevilla; de hasta un 1,15% en la del aeropuerto; o unos precios especiales para el lunes de Pescaíto o por servicio a la Factoría Heineken y Prisión Sevilla-1.