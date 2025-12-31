¿Lloverá en la Cabalgata de Reyes? Sevilla arranca el año bajo el paraguas

El arranque del nuevo año estará marcado en Sevilla por una situación meteorológica inestable, con lluvias casi generalizadas entre el viernes 2 y el domingo 4 de enero, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones serán especialmente intensas durante el fin de semana, lo que condicionará los planes al aire libre en la capital hispalense.

El vienres 2 de enero se espera un día nuboso con lluvias débiles, sobre todo a partir de la segunda mitad de la jornada, con una probabilidad de precipitación del 55%. Las temperaturas subirán de forma notable, alcanzando máximas de hasta 22 grados, con mínimas en torno a los 9. El sábado 3 llegará con un panorama claramente adverso, ya que la Aemet prevé lluvias continuadas durante todo el día, con una probabilidad del 100%, cielos cubiertos y temperaturas algo más suaves, entre los 12 y 20 grados.

La inestabilidad continuará el domingo 4 de enero, cuando se mantendrán los cielos cubiertos con lluvia y una probabilidad de precipitación del 95%. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas que no superarán los 16 grados, mientras que el viento del nordeste soplará con mayor intensidad. Esta situación puede afectar a la salida del Heraldo Real, que tiene previsto recorrer ese día las calles del centro recogiendo las cartas de los más pequeños.

Predicción de la Aemet para Sevilla desde el 1 al 5 de enero / Aemet

¿Llueve el lunes 5 de enero en Sevilla?

De cara al lunes 5 de enero, día de la cabalgata y víspera de la festividad de Reyes, la previsión apunta a una mejoría parcial, aunque no se descartan las precipitaciones. Según la Amet, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 65%, con intervalos nubosos y lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 17 de máxima, con viento flojo del nordeste.

Hay que recordar que el año pasado, la cabalgata de Sus Majestades se tuvo que adelantar un día, pasando del día 5 al 4 de enero por seguridad, debido a la amenaza de fuertes lluvias previsto para el día 5. Se trató de una decisión histórica y polémica que alteró el calendario navideño de la ciudad.

Aunque no se espera un episodio de lluvias intensas como el del año pasado, la jornada del lunes podría verse condicionada por chubascos ocasionales, por lo que se recomienda precaución y atención a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante los actos y desplazamientos previstos en la ciudad.