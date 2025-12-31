Esta es la panadería de Sevilla que ha dejado sin palabras al chef José Andrés: "Es un pan de dioses"

"Pan de dioses". Así ha calificado el reputado chef José Andrés las elaboraciones de una panadería de Sevilla que asegura que cuenta con "un gran maestro panadero".

Esta empresa familiar que ha logrado dejar sin palabras al laureado cocinero con su pan "de toda la vida" es Crustum, un obrador con seis tiendas diferentes por toda la ciudad de Sevilla que se encargó de servir el pan en una de las cenas organizadas por José Andrés.

"Pan de dioses": el elogio de José Andrés a una panadería de Sevilla

"Ha sido un orgullo para nosotros que haya podido probar nuestros panes y que hable así de ellos", han señalado desde la propia panadería que cuenta con su propia sede en Triana.

Y es que, tras la cena, el cocinero no ha hecho más que deshacerse en halagos sobre la calidad de este pan, del que ha afirmado: "Esto es pan de dioses, un pan como solamente puede haber en Triana, en Sevilla y en Andalucía entera".

De ese modo, el chef nacido en Asturias y afincado en Estados Unidos, pero con una gran vinculación a Andalucía al ser su esposa natural de Algeciras, ha mostrado su admiración por la calidad gastronómica de toda la comunidad y, en especial, de Sevilla.

Pan "de toda la vida": elaboración artesanal y obrador propio

"Viva el arte de Triana", ha señalado con orgullo el cocinero que ya ha visitado en repetidas ocasiones la capital hispalense y parte de su provincia para disfrutar de su belleza, historia y, sobre todo, su exquisita cocina.

Y entre esta oferta culinaria, destaca la de Crustum, una empresa familiar que destaca por elaborar su pan en su propio obrador "sin aditivos, sin conservantes ni colorantes", como se ha realizado "toda la vida".

Las tiendas de esta panadería por toda Sevilla

Su amplia variedad de productos se pueden disfrutar en cualquiera de las seis tiendas que tienen repartidas por la ciudad, entre las que se encuentran las del Centro de Sevilla, en calle Cerrajería 23, calle Mateo Alemán 2 y calle Puente y Pellón número 24.

A estas se suma la situada en Triana, en la calle San Jacinto 38, y la de Los Remedios, en la calle Asunción número 9.

Además, destaca su tienda del Centro Comercial Lagoh, aunque en este enclave únicamente se pueden adquirir piezas de pastelería y heladería, no de panadería.