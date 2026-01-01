La Nochevieja más segura en Sevilla capital: solo 123 incidencias frente a las 247 de 2025

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que la Nochevieja se ha desarrollado con total normalidad en la ciudad, registrándose en la primera noche de 2026 un descenso histórico de incidencias, con casi un 50% menos de sucesos que en el mismo dispositivo del año anterior, lo que refuerza la percepción de seguridad ciudadana en fechas clave.

Así, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha detallado que el operativo especial de Nochevieja ha atendido 123 sucesos frente a las 247 incidencias atendidas por el Centro de Control de la Policía Local en la primera noche de 2025. Es decir, se han gestionado la mitad de sucesos que el año pasado, consolidando así la tendencia de las últimas tres Nocheviejas en las que el número de incidencias han ido disminuyendo desde las cerca de 400 incidencias registradas en 2022 hasta las 123 actuales. “La cifras no engañan, Sevilla es cada día una ciudad más segura como podemos comprobar en días señalados como este” ha dicho Flores.

Inspecciones en locales y control de aforos

Por su parte, la Unidad de Línea Verde de la Policía Local ha inspeccionado durante Nochevieja 7 establecimientos en los que ha habido 2 desalojos y 0 precintos por exceso de aforo y puertas de emergencias bloqueadas.

En este sentido, según el delegado, “un año más el trabajo preventivo da sus frutos y no hay que lamentar mayores incidencias”. Hay que recordar que desde el comienzo del Plan de Navidad, se han inspeccionado un total de 94 establecimientos.

Controles de alcohol y drogas en la conducción

En cuanto a los controles de alcohol y drogas a conductores concluyeron la Nochevieja con un total de 29 pruebas de alcoholemia, 2 positivas. Desde el inicio del plan, se han realizado 1.383 pruebas de alcoholemia de las cuales solo 35 han resultado positivas.

Actuaciones de los Bomberos de Sevilla

A lo largo de la tarde y noche de este martes 31 de diciembre, la madrugada del 1 de enero y las primeras horas de la mañana se han recibido un total de 35 avisos para intervenciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendio de los Bomberos de Sevilla, aunque ninguno ha sido de gravedad.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores ha agradecido la coordinación, profesionalidad y esfuerzo que hacen la Policía Local y los Bomberos de Sevilla en esta primera noche del año junto a los voluntarios de Protección Civil y la Policía Nacional, Emergencias 112, 061, Lipassam y el resto de servicios municipales.