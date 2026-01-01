Estas son las cabalgatas de Reyes más originales de la provincia Sevilla: desde las que reparten jamón y queso a las que tienen cortejos inmóviles

Si una noche se ha alzado como la más mágica del año es la de los Reyes Magos, celebrada el 5 de enero, en el que las calles de todos los municipios de la provincia de Sevilla, y del país en su conjunto, se llenan de familias y niños de todas las edades para disfrutar de los cortejos que acompaña a Sus Majestades antes de dejar sus esperados regalos en las casas de todos los ciudadanos.

Así, los vecinos de las localidades de Sevilla se echan a la calle para ver a Melchor, Gaspar, Baltasar y todos sus acompañantes, y recoger con esmero e ilusión las toneladas de caramelos, dulces y todo tipo de artículos que reparten en su recorrido.

Pero, a pesar de las similitudes que guardan la mayoría de cabalgatas de la provincia, repletas de bailes, música, carrozas y disfraces, existen distintos ejemplos en el territorio hispalense de desfiles que, por su originalidad, destacan sobre las demás.

La cabalgata de Villanueva del Ariscal y sus originales regales

Entre ellas se encuentra la cabalgata de Villanueva del Ariscal que, a pesar de que está formada por carrozas, Reyes Magos y personajes de ficción como el resto de sus territorios vecinos, cuenta con la particularidad de no solo lanzar caramelos a sus espectadores, sino productos mucho más originales.

Así, los protagonistas de las cabalgatas no solo ofrecen a sus vecinos toda clase de dulces y gominolas, sino también numerosos kilos de chacina envasada, sobre todo jamón serrano, caña de lomo y queso.

Cabalgata de Reyes Magos de Villanueva del Ariscal / Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Villanueva del Ariscal

De ese modo, es común ver a los vecinos de Villanueva del Ariscal regresar a sus hogares tras disfrutar de la cabalgata con quesos envasados y jamones para degustar durante las fiestas.

La cabalgata de Reyes inmóvil de Guillena

Otro de los municipios de Sevilla que destaca en estas fechas es Guillena, cuya cabalgata ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y considerada una de las mejores de toda España por su espectacularidad.

En ella, los visitantes no solo podrá disfrutar del recorrido de Sus Majestades, sino que podrán contemplar también un cortejo formado por casi 20 carrozas en las que se podrán ver toda clase de pasajes bíblicos.

Cabalgata viviente de Reyes Magos de Guillena / Francisco J. Domínguez

Así, en estas creaciones se contemplarán escenas como la infancia de Jesús o la llegada de la Estrella de la Ilusión, todo ello recreado por sus propios vecinos.

Pero lo más espectacular de todo es la forma en la que realizan estas representaciones, ya que, durante las tres horas que dura el recorrido, se mantienen completamente inmóviles, sin importar el frío, la lluvia o el viento que pueda hacer durante la jornada.

Junto a ellos, se pueden contemplar también animales como ovejas, cabras o conejos, lo que les dan mayor realismo a estas representaciones y convierten esta cabalgata en una de las más particulares de Sevilla.

La cabalgata de Reyes de Carmona, Fiesta de Interés Turístico

Otra cabalgata que merece especial mención es la de Carmona, también declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía que se considera una de las más antiguas de Sevilla, con su primera salida en 1956.

Las carrozas que forman parte de esta cabalgata cuentan con la singularidad de tener decorados y elementos vinculados a la ciudad con la finalidad de difundir el patrimonio de Carmona tanto entre sus vecinos como en los visitantes.

Cabalgata de Reyes Magos en Carmona / Ezequiel García

Asímismo, los espectadores pueden descubrir a través de estas carrozas las diferentes culturas que han pasado por la ciudad, así como su historia y tradiciones, convirtiéndose así en una de las que más belleza encierra de toda Andalucía.

De ese modo, tras más de 60 años de trayectoria, esta cabalgata que cuenta con más de cinco kilómetros de recorrido y unas 2.000 personas acompañando a los Reyes Magos permite a los ciudadanos disfrutar de sus cortejos, beduinos y bailes, así como toda clase de enclaves, monumentos y tradiciones de Carmona.

Las curiosidades de la cabalgata de Reyes de Utrera

El mapa por las cabalgatas más curiosas de Sevilla se completa con Utrera, considerada una de las mejores de toda la provincia por la hermosura de su cortejo y la originalidad de sus carrozas.

Cabalgata de Reyes Magos de Utrera / Vicente Córdoba

En ellas, no solo se pueden contemplar a Melchor, Gaspar y Baltasar regalando caramelos y enseres a sus vecinos, sino toda clase de personajes de ficción como la Ninfa, La Reina y el Gran Visir.

Una cabalgata que este año contará con la particularidad de que no pasará por calles tan emblemáticas como Castilla, Santiago Apóstol y Rubén Darío, entre otras, como consecuencia de "ajustes acordados con el Ayuntamiento de Utrera" por motivos de seguridad.