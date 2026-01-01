Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Un incendio de origen eléctrico registrado en la Nochevieja de este miércoles en un bloque de viviendas de la calle Almirante Topete, en Sevilla capital, obligó a la intervención de Bomberos y Policía Local. El suceso se produjo en torno a las 20:30 horas en el cuarto de contadores del edificio, según informan los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla.

El fuego fue extinguido sin que se produjeran daños personales, aunque como consecuencia del incidente el bloque se quedó sin luz, en plena noche de fin de año. Durante la actuación de los servicios de emergencia, el tráfico permaneció cortado en la zona para garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha informadoinformó de que se estuvieron realizando gestiones para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible, mientras que la incidencia quedó controlada sin mayores complicaciones.