Alta probabilidad de lluvia en Sevilla para el 5 de enero a tres días de la Cabalgata
La previsión meteorológica mantiene la incertidumbre para la Cabalgata de Reyes del 5 de enero en Sevilla
La previsión del tiempo para el lunes 5 de enero, día de la Cabalgata de Reyes y víspera de la festividad de Sus Majestades, apunta a una mejoría parcial del tiempo, aunque no se descartan las lluvias a lo largo de la jornada.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitaciones se sitúa en torno al 65%, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 17 grados de máxima, mientras que el viento será flojo de componente nordeste.
Este escenario meteorológico genera expectación después de lo ocurrido el año pasado, cuando la Cabalgata de Reyes de Sevilla tuvo que adelantarse de forma excepcional al 4 de enero por motivos de seguridad, ante la previsión de fuertes lluvias para el día 5. Aquella decisión, inédita y polémica, supuso un cambio histórico en el calendario navideño de la ciudad.
Aunque en esta ocasión no se espera un episodio de lluvias intensas como el registrado el año anterior, la jornada del lunes podría verse condicionada por chubascos ocasionales, por lo que se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante los actos previstos y los desplazamientos por la ciudad.
