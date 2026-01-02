La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana

La nueva vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla para las viviendas turísticas dadas de alta entre 2022 y 2024 permitirá el desbloqueo de unos .800 pisos ubicados en Triana y Casco Antiguo. Estos inmuebles estaban incorporados en el Registro de la Junta de Andalucía pero no estaban reconocidos por la Gerencia de Urbanismo y, por tanto, no podían acceder al Número de Registro de Alquiler que concede el Ministerio de Vivienda desde la entrada en vigor de la nueva normativa en julio de 2025.

Estos son los cálculos de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía que aplaude públicamente el planteamiento realizado por el Ayuntamiento de Sevilla que desbloquea la actividad de 1.800 viviendas ubicadas en las dos zonas calificadas por saturadas por la Gerencia de Urbanismo en octubre de 2024. "Los pisos afectados eran viviendas turísticas que llevaban años inscritas en el registro y que, para adaptarse a nuevos requisitos (como el acceso al Número de Registro de Alquiler), acudían a tramitar expedientes urbanísticos que el propio Ayuntamiento había pedido, pero se encontraban con la inadmisión automática de sus solicitudes alegando la limitación del 10% aprobada después del inicio de su actividad", explican desde la asociación.

"No permitiremos más viviendas turísticas. Se trata de legalizar pisos a los que se exigió en 2022 un cambio de uso de residencial a terciario o turístico y no habían podido tramitarlo", argumenta el Ayuntamiento por su parte en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Un vacío legal entre 2022 y 2024

El origen de este conflicto es el acuerdo que estableció en junio de 2022 nuevas limitaciones para las viviendas turísticas en la ciudad de Sevilla a través de un cambio de uso en el Plan General de Ordenación Urbanística. Se exigía así, entre otras cuestiones,l en algunas zonas como Triana y Casco Antiguo, que los pisos estuvieran en planta baja o primera o que tuvieran un acceso independiente si estaban en plantas más elevadas. Desde entonces, todas las altas en el registro andaluz debían cumplir con las nuevas condiciones.

En octubre de 2024, el Ayuntamiento de Sevilla dio un paso más y estableció a aquellas zonas que tengan un porcentaje de viviendas turísticas superior al 10% serían declaradas como saturadas y, por tanto, en ellas no se podría autorizar ni un solo inmueble más. Esta medida ha afectado, de momento, a Triana y a Casco Antiguo.

Entre 2022 y 2024 en torno a 1.800 viviendas, según los datos de la asociación, se dieron de alta en Centro y Triana ajustando sus permisos a las exigencias urbanísticas de Sevilla. Desde entonces ejercían como pisos pero se encontraban en un vacío legal que se ha puesto en evidencia a raíz de las labores de inspección coordinadas entre la Junta y el Ayuntamiento y, sobre todo, desde que el Ministerio de Vivienda habilitó el registro único que obligaba a acreditar el cumplimiento de todos los requisitos en el registro de la propiedad para poder operar en los principales portales de alquiler. Estos 1.800 no podían obtener esta certificación y por tanto se encontraban bloqueadas hasta ahora.

"No se está dando una nueva oportunidad a las viviendas turísticas, sino que, simplemente, se cumple con la normativa vigente, que siempre debió aplicarse. Permite que estas VUT recuperen la continuidad de su tramitación urbanística y administrativa, de forma coherente con el marco legal bajo el que iniciaron su actividad. En la práctica, se desbloquean expedientes que estaban siendo inadmitidos", apuntan desde la asociación que apunta que hasta la aprobación de esta directriz la Gerencia rechazaba todos estos expedientes invocando la declaración como zonas saturadas.

Los 1.800 pisos tendrán ahora que acreditar que cumplen con la normativa fijada en 2022 con el cambio del PGOU de Sevilla y una vez que hayan obtenido toda la documentación podrán acceder a la certificación formal del Ministerio de Vivienda a través del registro único que se gestiona en coordinación con los registradores de la propiedad.