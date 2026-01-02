La Cabalgata y el Heraldo de Sevilla mantienen sus fechas pese a la lluvia: "Puede haber un cambio de hora en la salida"

El Heraldo y la Cabalgata de Sevilla mantienen sus fechas. Este año, a diferencia del año pasado, la probabilidad de lluvia del 90% el domingo 4 de enero y el 65% el día 5, según los datos de AEMET, no van a cambiar las fechas de dos los días más importantes para las familias sevillanas. Así lo ha confirmado el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja Malavé, durante la rueda de prensa con el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Manuel Alés, y el cortejo real de la Cabalgata, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"No tenemos ninguna alternativa", ha asegurado el presidente ante un posible escenario de lluvias los días señalados. "Puede haber un cambio de hora en cuanto a la salida, pero intentaremos que el Heraldo de Sevilla se pasee por la ciudad", ha añadido. En este sentido, Boja Malavé ha insistido en que "todas las previsiones para la Cabalgata son buenas", aunque para el Heraldo todavía están pendientes de la meteorología. Sin embargo, independientemente de los pronósticos, los planes no se han movido.

El coordinador de la Seguridad de la Cabalgata, Pedro Lissen, también ha confirmado que pese a la "inestabilidad atmosférica", tanto para el día 4 como para el día 5 "de momento, todo se mantiene igual". "El día 5 es menor, el día 4 puede ser mayor esa inestabilidad y estaremos pendientes a los partes. Se irá informando detalladamente", ha explicado. Por lo tanto, con las predicciones sobre la mesa, la directiva del Ateneo tomará decisiones que puedan afectar al horario de salida y, llegado el momento, se informará a la ciudadanía.

Previsión de tiempo: Cabalgata

La previsión del tiempo para el lunes 5 de enero, día de la Cabalgata de Reyes y víspera de la festividad de Sus Majestades, apunta a una mejoría parcial del tiempo, aunque no se descartan las lluvias a lo largo de la jornada. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) , la probabilidad de precipitaciones se sitúa en torno al 65%, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 17 grados de máxima, mientras que el viento será flojo de componente nordeste.

Este escenario meteorológico genera expectación después de lo ocurrido el año pasado, cuando la Cabalgata de Reyes de Sevilla tuvo que adelantarse de forma excepcional al 4 de enero por motivos de seguridad, ante la previsión de fuertes lluvias para el día 5. Aquella decisión, inédita y polémica, supuso un cambio histórico en el calendario navideño de la ciudad.

Artillería podría ser sede del Ateneo en 2028

La Fábrica de Artillería se postula como la próxima sede de la Cabalgata de Reyes, aunque todavía se desconoce cuándo podría llevarse a cabo el traslado. Tal como ha señalado el presidente del Ateneo, se plantea que el cambio de sede puede ser en 2028. "No queremos hacer las cosas con premura, sino que una vez que nos vayamos hay que hacerlo muy bien porque el marco de la universidad es precioso para la Cabalgata", ha sostenido.

En este sentido, Boja ha hecho referencia a la comodidad de una sede como Artillería, ya que se pasaría de 2.400 metros a 4.500, el doble. "Artillería necesita una mejora y se hará en tres fases diferentes", ha puntualizado. De acuerdo con Boja, el Ateneo, al que se ha referido como una institución "pobre" no tendría el presupuesto suficiente como para hacer frente a una reforma de tal calibre, por ello, ha aprovechado su intervención para pedir financiación. "Yo este año le pido a los Reyes Magos que nos ayuden con para arreglar la sede", ha bromeado.