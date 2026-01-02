La Cabalgata de Sevilla tendrá por primera vez un espacio libre de música para niños con autismo

Por primera vez, los niños con autismo u otras necesidades especiales, podrán disfrutar de la Cabalgata de Reyes de Sevilla en un espacio pensado especialmente para ellos. Se trata de un tramo del recorrido que estará libre de ruidos donde las bandas, los coches y los beduinos guardarán silencio para que estos pequeños puedan vivir el paso de la comitiva sin tener que sufrir por la gran contaminación acústica que genera este evento a lo largo de todo su itinerario. Para invitar a estos menores a que disfruten de un momento tan especial como cualquier otro niño, el Ateneo ha impulsado por primera vez una iniciativa inclusiva y concienciada con la realidad de muchos niños de la ciudad.

El Ateneo de Sevilla, respondiendo a una demanda de las familias, ha apostado por acotar un trozo del recorrido, concretamente el que va desde la Glorieta de Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo, sin ruidos. Es, en palabras del propio presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, una iniciativa "experimental" que se ha coordinado junto al Ayuntamiento de Sevilla y a algunas asociaciones de la ciudad.

Un espacio para 200 personas

Tal como ha informado el coordinador de Seguridad de la Cabalgata de Reyes de Sevilla, Pedro Lissen, durante la rueda de prensa de este viernes junto con el cortejo real, podrán entrar a este espacio pensado para niños con autismo o especial sensibilidad al ruido alrededor de 200 personas.

Por su parte, el presidente del Ateneo se ha referido a este momento como uno de los "más emotivos"que se vivirán este año.

Además, se estrena una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, justo al inicio del recorrido, atendiendo una demanda histórica para que todos puedan disfrutar del cortejo con garantías de visibilidad y seguridad.

La calle Asunción, sin refuerzo de seguridad

Desde hace unos años, la calle Asunción es el punto neurálgico de la Cabalgata. La avenida principal del barrio de Los Remedios se convierte en una auténtica fiesta a pie de calle que protagoniza los momentos más virales en las redes sociales. Precisamente, este tipo de espacio se convierten en aquellos puntos a evitar para niños con enfermedades como el autismo.

En cuanto al refuerzo de la seguridad de esta calle, por congregar a un número elevado de vecinos tanto en la calle como en los balcones, el presidente del Ateneo asegura que el orden le preocupa, pero no en exceso. "La calle Asunción se ha convertido en la calle Parras y Pureza de la Semana Santa. Cuando veo los balcones y terrazas muy llenas me entra un poco de inquietud, pero sabemos que es fundamental para la Cabalgata esa calle porque hay una explosión diferente. Se ha convertido en un punto de encuentro para muchos jóvenes. Me inquieta que las personas salten en los balcones, pero no me asusta", ha explicado Boja Malavé.

Finalmente, se ha referido al orden de los sevillanos, insistiendo en que desde que se puso en práctica la raya roja en el suelo, se ha conseguido que, en la medida de lo posible, la gente la respete.