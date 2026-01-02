Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La estación Plaza de Cuba del Metro cerrará durante el paso de la Cabalgata de Reyes

El cierre temporal de la estación Plaza de Cuba del Metro de Sevilla durante la Cabalgata de Reyes Magos busca garantizar la seguridad ante la previsión de alta afluencia de público en la avenida República Argentina.

Pasajeros en una estación del Metro de Sevilla en Navidad

Pasajeros en una estación del Metro de Sevilla en Navidad / Consejería de Fomento

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La modificación del recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla obligará este año al cierre temporal de la estación Plaza de Cuba del Metro, una medida adoptada por motivos de seguridad ante la elevada concentración de personas prevista en la avenida República Argentina.

La Cabalgata discurrirá en esta edición por la calle Esperanza de Triana, como consecuencia de las obras que se desarrollan en Pagés del Corro. Este cambio provocará una gran afluencia de público en el entorno de República Argentina, lo que ha llevado a Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, a determinar que no se pueden garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para la entrada y salida de viajeros en la estación Plaza de Cuba durante las horas de mayor afluencia.

Por este motivo, la estación permanecerá cerrada temporalmente durante el tramo horario de máxima concentración de personas, coincidiendo con el paso del cortejo real por la zona. Durante este intervalo no se permitirá el acceso ni la salida de usuarios, aunque los trenes continuarán circulando con normalidad, sin efectuar parada en Plaza de Cuba.

Metro de Sevilla informará del cierre a través de la megafonía y los teleindicadores de todas las estaciones y recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación. Como alternativa, se aconseja utilizar estaciones cercanas como Parque de los Príncipes, situada a unos 500 metros.

