Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas

Cientos de sevillanos se congregan junto al reloj de la Hemeroteca para tomar las uvas y recuperar una tradición vecinal olvidada

VÍDEO | El Rancio moviliza a Santa Catalina para tomar las uvas en Nochevieja

Sevilla

Julio Muñoz Gijón 'Rancio', nos cuenta esta semana cómo en la noche del 31 de diciembre se intentaba recuperar en Sevilla una tradición casi olvidada: tomar las uvas al son del reloj de la Hemeroteca, en la plaza de Santa Catalina de Sevilla. Durante décadas, este reloj fue el punto de encuentro de los vecinos del barrio para despedir el año, hasta que con el paso del tiempo dejó de sonar y la costumbre se fue perdiendo sin apenas darse cuenta.

La semana pasada, el propio Rancio lanzó una convocatoria pública para animar a los sevillanos a acudir a este enclave la noche del 31 de diciembre y tomar las uvas juntos. El llamamiento, difundido a través de El Correo de Andalucía, se ha convertido finalmente en todo un éxito, tal como se puede ver en las imágenes.

Gracias a la presión vecinal, las campanadas han vuelto a escucharse este año por primera vez, sirviendo de excusa para convocar de nuevo a los sevillanos a reunirse allí y retomar la tradición. Un gesto sencillo que, como destaca Rancio, va más allá del sonido de un reloj y simboliza la recuperación de pequeñas costumbres que forman parte de la memoria y la identidad cotidiana de la ciudad.

La Cabalgata y el Heraldo de Sevilla mantienen sus fechas pese a la lluvia: "Puede haber un cambio de hora en la salida"

La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana

La estación Plaza de Cuba del Metro cerrará durante el paso de la Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Sevilla tendrá por primera vez un espacio libre de música para niños con autismo

La lluvia del fin de semana amenaza la salida de los heraldos en Sevilla

El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio

Alta probabilidad de lluvia en Sevilla para el 5 de enero a tres días de la Cabalgata

La ilusión de los Reyes llega este viernes a Triana: horarios y recorrido del Heraldo

