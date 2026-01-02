Mapa Rancio
Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
Cientos de sevillanos se congregan junto al reloj de la Hemeroteca para tomar las uvas y recuperar una tradición vecinal olvidada
Julio Muñoz Gijón 'Rancio', nos cuenta esta semana cómo en la noche del 31 de diciembre se intentaba recuperar en Sevilla una tradición casi olvidada: tomar las uvas al son del reloj de la Hemeroteca, en la plaza de Santa Catalina de Sevilla. Durante décadas, este reloj fue el punto de encuentro de los vecinos del barrio para despedir el año, hasta que con el paso del tiempo dejó de sonar y la costumbre se fue perdiendo sin apenas darse cuenta.
La semana pasada, el propio Rancio lanzó una convocatoria pública para animar a los sevillanos a acudir a este enclave la noche del 31 de diciembre y tomar las uvas juntos. El llamamiento, difundido a través de El Correo de Andalucía, se ha convertido finalmente en todo un éxito, tal como se puede ver en las imágenes.
Gracias a la presión vecinal, las campanadas han vuelto a escucharse este año por primera vez, sirviendo de excusa para convocar de nuevo a los sevillanos a reunirse allí y retomar la tradición. Un gesto sencillo que, como destaca Rancio, va más allá del sonido de un reloj y simboliza la recuperación de pequeñas costumbres que forman parte de la memoria y la identidad cotidiana de la ciudad.
