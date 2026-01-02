La gestora de fondos Argis se hace con Torre Sevilla: las claves de una operación de más de 130 millones

Argis será la nueva propietaria de Torre Sevilla casi ocho años después de su inauguración. La operación de compra se cerrará en el primer trimestre este año, una vez que Caixa, la vendedora, separe jurídicamente la propiedad del edificio CaixaForum Sevilla del conjunto de Torre Sevilla en La Cartuja. Por el momento no ha trascendido el montante de la operación, en la que ha participado la asesoría inmobiliaria CBRE y cuyo precio orientativo estaba entre los 130 y los 150 millones de euros, y de la que se ha quedado fuera la Fundación Cajasol, la única firma local que se interesó en la compra.

La compradora del rascacielos de La Cartuja es una Gestora de Capital Integrado que inició su actividad en España en 2015 y está especializada en el sector inmobiliario. Cabe destacar que la gestora de fondos tuvo su origen en Argentina y cuenta con oficinas en Israel y Uruguay, entre otros. Torre Sevilla será el primer activo que esta empresa gestiona en la capital andaluza, aunque no el primero en la Comunidad: en Málaga tienen un activo flex.

En total, la firma gestiona activos por valor total de 1.300 millones de euros procedentes de grandes inversiones en todo el mundo. El caso de Torre Sevilla no es el típico en el que se inmiscuye la Gestora de Capital Integrado. De hecho, en su cartera solo cuenta con un edificio similar: las antiguas oficinas del BBVA en Bilbao y con la adquisición aumenta desde los 20.000 m² hasta los 120.000 m², "reforzando su capacidad para construir una plataforma diversificada de acLvos consolidados y con ingresos estables en ubicaciones de alta calidad".

Su modelo está basado en la adquisición, diseño y desarrrollo, comercialización, operación y salida. Es decir, cubren el ciclo completo de todo el activo. Esto lo gestionan a través de dos plataformas operativas propias. Una de ellas es Argis Living y la otra Flipco! by Argis. "Este enfoque elimina fricciones entre inversión y operación, optimiza empleos y costes y maximiza el valor de cada activo con decisiones basadas en datos y proximidad al usuario", explica la empresa en su comunicado de compra.

Por lo tanto, la mayoría de edificios que tiene Argis están dedicados a la habitabilidad, por lo que algunos de sus activos han sufrido una conversión para pasar de ser terciarios a ser activos habitacionales. Una de las grandes apuestas de la compañía es el Flex Living. Es decir, dan soluciones habitacionales en ciudades donde hay una oferta específica de peticiones de residencia por debajo del año (erasmus, profesores, congresos...). En este mercado se encuentra el activo que tienen en Málaga.

"A través de Argis Living, Argis impulsa desarrollos y la gestión integral de activos BTS y formatos living; con Flipco! by Argis opera flex living y co-living, potenciando ocupación, ingresos recurrentes y satisfacción del residente", explica la empresa a través de la nota.

Las inversiones en España de Argis se encuentran en las ciudades ya mencionadas en este artículo y en la provincia de Barcelona. Además, la empresa destaca que los 1.300 millones de euros en los que están valorados sus activos procedente de "grandes inversiones institucionales y family offices en España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica".

"Una clara proyección futura"

El proyecto de Torre Sevilla nació de Cajasol, en un momento en el que las cajas de ahorro tiraban con pólvora del rey e impulsaban grandes operaciones inmobiliarias vinculadas a su territorio. Tras la crisis financiera, Cajasol se integró en Banca Cívica (2010) junto a otras tres cajas. Y en 2012, en plena reestructuración bancaria, CaixaBank compró Banca Cívica, incorporando a su balance todos sus activos y pasivos. Ahí entra Torre Sevilla: CaixaBank hereda un proyecto millonario, controvertido, inacabado y con una rentabilidad incierta, sin haber participado en su diseño ni en la decisión de levantarlo. Desde entonces, la entidad ha tenido que asumir inversiones adicionales, activar el centro comercial y estabilizar la ocupación de oficinas. El edificio se convirtió durante años en un activo complejo, más cercano a una obligación heredada que a una apuesta estratégica.

El edificio que ha comprado Argis tiene 180,5 metros de altura y 39 plantas. Torre Sevilla es el edificio más alto de Andalucía y se construyó bajo la firma del arquitecto argentino César Pelli con un coste cercano a los 320 millones de euros (diez años después las cifras de la operación han rondado entre los 130 y 150 millones de euros).

Alejandro Schuvaks, fundador de ARGIS, ha señalado a través de una comunicación a los medios sobre la compraventa: “El acuerdo de adquisición de Torre Sevilla es un hito para Argis y se alinea plenamente con nuestra estrategia de seleccionar activos con sólidos fundamentales, ya estabilizados y ubicados en áreas urbanas con una clara proyección futura. Al mismo Lempo, refuerza de forma significaLva nuestra plataforma de oficinas y marca un paso relevante en la diversificación de nuestro porfolio con la entrada en el segmento de centros comerciales.