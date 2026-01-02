El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio
Más de 400 beduinos acompañarán al emisario de los Reyes Magos desde las 18.30 horas
Los heraldos de los Reyes Magos han adelantado sus salidas este año en los barrios de Sevilla para esquivar la previsión de lluvia del fin de semana. Así ocurrirá en el barrio del Porvenir, donde más de 400 beduinos acompañarán al emisario real a partir de las 18.30 horas de este viernes dos de enero, un día antes de lo previsto. El itinerario se mantendrá igual que otros años.
Este año, el Heraldo Real estará acompañado por un escuadrón real de 40 beduinos y habrá otros 400 que le acompañarán a pie repartiendo ilusión y caramelos y recogiendo las cartas de los más pequeños. Este emisario real está organizado por la asociación Círculo del Porvenir.
Este año el gran estreno serán los trajes de los beduinos que han sido confeccionados por el taller de Pilar Herrera, uno de los más prestigiosos de Andalucía. El nuevo diseño conservará, no obstante, la esencia de los colores de siempre: marfil, azul pavo y oro.
Pese al adelanto de fecha, el recorrido del Heraldo se mantendrá como otros años. Saldrá a las 18.30 de la sede del distrito Sur, donde el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hará entrega de las llaves, y tendrá una parada a las 20.30 horas a los pies del Niño Jesús en la Parroquia de San Carlos Borromeo, donde se rezará por todos los niños y mayores para que "no pierdan la ilusión de la noche de Reyes".
Este es el itinerario del Heraldo del Porvenir
- Sede del Distrito Sur
- Jorge Guillén
- Avenida de Ramón Carande
- Felipe II
- Progreso
- Porvenir
- Gaspar Alonso
- Felipe II (cruce)
- Valparaíso
- Juan Pablos
- Bogotá
- Pedro Salinas
- Jorge Guillén
- Sede Distrito Sur
El heraldo de Triana también se adelanta
El Heraldo del Porvenir no es el único que se adelanta un día este año en Sevilla para esquivar las lluvias. También hace lo mismo el heraldo de Triana, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, que realizará su recorrido el viernes 2 de enero. El resto de heraldos, como el de Macarena o el principal organizado por el Ateneo, mantienen sus fechas el fin de semana pese a la amenaza de lluvia dado que hay un 100% de probabilidades de precipitaciones.
